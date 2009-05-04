به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول تنظیم شبکه آبرسانی آبفای قم و مبتکر این دستگاه قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در این ‏رابطه گفت: کنترل از راه دور از مرکز کنترل تأسیسات (تله متری)، امکان استفاده از برق 12-24 ولت و برق سلولهای خورشیدی از جمله ‏قابلیت‌های این دستگاه است.‏



سید کاظم میر ابراهیمی اظهار داشت: با توجه این که این کنترلگر از مکانیزم ساده‌ای برخوردار است و قطعات آن به وفور قابل دسترس ‏می‌باشد، تعمیر و بهره‌برداری از آن بسیار آسان است.‏



میرابراهیمی با اشاره به امکان نصب این کنترلگر بر روی انواع پایلوت‌ها و شیرهای کنترل اتوماتیک بیان داشت: مقاومت در برابر آب و ‏رطوبت و قابلیت تنظیم دستی در صورت قطع برق از دیگر ویژگی‌های این دستگاه است.‏



وی خاطر نشان کرد: این دستگاه به سیستم پیامک نیز مجهز شده است و میزان فشار ورودی و خروجی آب در شبکه را به صورت پیامک ‏برای مدیران ارسال می‌کند.‏



این مبتکر قمی در پایان گفت: این دستگاه هم اکنون به صورت آزمایشی بر روی فشار شکن میدان محلاتی قم نصب و راه‌اندازی شده و در ‏آینده نزدیک در ده نقطه شهر قم نصب می‌شود.‏

