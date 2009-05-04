به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول تنظیم شبکه آبرسانی آبفای قم و مبتکر این دستگاه قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در این رابطه گفت: کنترل از راه دور از مرکز کنترل تأسیسات (تله متری)، امکان استفاده از برق 12-24 ولت و برق سلولهای خورشیدی از جمله قابلیتهای این دستگاه است.
سید کاظم میر ابراهیمی اظهار داشت: با توجه این که این کنترلگر از مکانیزم سادهای برخوردار است و قطعات آن به وفور قابل دسترس میباشد، تعمیر و بهرهبرداری از آن بسیار آسان است.
میرابراهیمی با اشاره به امکان نصب این کنترلگر بر روی انواع پایلوتها و شیرهای کنترل اتوماتیک بیان داشت: مقاومت در برابر آب و رطوبت و قابلیت تنظیم دستی در صورت قطع برق از دیگر ویژگیهای این دستگاه است.
وی خاطر نشان کرد: این دستگاه به سیستم پیامک نیز مجهز شده است و میزان فشار ورودی و خروجی آب در شبکه را به صورت پیامک برای مدیران ارسال میکند.
این مبتکر قمی در پایان گفت: این دستگاه هم اکنون به صورت آزمایشی بر روی فشار شکن میدان محلاتی قم نصب و راهاندازی شده و در آینده نزدیک در ده نقطه شهر قم نصب میشود.
قم - خبرگزاری مهر: برای نخستین بار در کشور کنترلگر شیرهای فشارشکن جهت کنترل هوشمند و از راه دور فشار شبکه توزیع آب شهری در شرکت آب و فاضلاب استان قم طراحی و ساخته شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول تنظیم شبکه آبرسانی آبفای قم و مبتکر این دستگاه قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در این رابطه گفت: کنترل از راه دور از مرکز کنترل تأسیسات (تله متری)، امکان استفاده از برق 12-24 ولت و برق سلولهای خورشیدی از جمله قابلیتهای این دستگاه است.
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