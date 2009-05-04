اطاعت از ولایت فقیه بیشتر از گفتار در رفتار معنی می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، میرحسین موسوی درادامه سفرهای انتخاباتی خود پیش از ظهر دوشنبه با حضور در دانشگاه مازندران در شهرستان بابلسر اظهار داشت: باید از فضای تیره و مبهم عبور کرده و به سمت فضای روشن جدای از ترس و رهایی در جامعه حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه در سیاست، فرهنگ و اقتصاد شاخصهای روشنی در کشور نداریم و این باعث کم فروغ شدن امیدها شده است افزود: در سیاست خارجی با ماجراجویی هایی که ارتباطی با اصول، ارزشها و منافع ملی ما نداشته است باعث خصومت هایی در جهان علیه خود شده ایم که یک نمونه آن در سوئیس بود.

موسوی افزود: احساس عدم امنیت و فضایی که احساس می شود ایرانیها در بین مردم جهان تنها هستند به نفع کشور ما نیست و اینها باعث آسیب خوردن ما درجهان شده است. درسیاستهای اقتصادی هم همین مشکلها را داریم و عمده کارهای ما در این حوزه آنی و برای منافع کوتاه مدت است که سمبل و نماد این مسئله تعطیل کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

وی خطاب به دانشجویان گفت: شما در دانشگاه تحصیل می کنید و با مدیریت آشنا می شوید، متاسفانه در کشور تمام ساختارهایی که می تواند مشکلات مردم را مدیریت و حل کند را از بین برده ایم که از جمله آن از بین رفتن شوراهای مهم تصمیم گیری است که ظرف مدت یک شب این تصمیم اتخاذ شده است برای همین اصلا غیر عادی نیست که ظرف سه سال نقدینگی در اقتصاد به بیش از دو برابر افزایش یابد.

نخست وزیر کشورمان در دوران دفاع مقدس با اشاره به ادعای دولت مبنی بر عدم ارتباط افزایش نقدینگی و تورم در جامعه اظهار داشت: نتیجه این تصور پایین آمدن قدرت خرید مردم، ایجاد مشکلات بیشتر برای مستضعفان و به خاک نشستن زارعان ماست و اگر به نحوه تصمیم گیری در چند سال اخیر رجوع کنیم این نوع تصمیم گیریها مربوط به دوران قاجار است.

موسوی با تاکید براینکه سازمان برنامه ریزی برای نظارت بیشترمجلس برهزینه های دولت و نحوه خرج کرد بودجه ایجاد شده بود، تصریح کرد: جلوگیری از تخلفات و نظارت بر بودجه وظیفه مهم این سازمان و نهادهایی همچون آن بود که متاسفانه همه آنها را ویران کرده و شکستیم.

وی با بیان اینکه مسئله بودجه مسئله کلیدی درباره نظرات مجلس بر عملکرد دولت است، خاطر نشان کرد: بیشتر فسادها مبتنی بر خرج کرد بودجه است .

نخست وزیر سابق کشور ادامه داد : ما هر نوع امکانی که بتواند به مجلس اجازه بدهد هزینه ها و نحوه خرج کرد آن را کنترل کند از دست داده ایم و مجلس در حال حاضر تنها می تواند بر اساس گزارشهای دیوان محاسبات عمل کند برای همین هنوز برای ما روشن نیست که نزدیک به 300 میلیارد دلار درآمد ما کجا رفته است.

موسوی خطاب به دولت اظهار داشت: ما می پذیریم که هزینه های شما روشن است اما چرا لیست خرج کرد این هزینه ها را به مردم ارائه نمی کنید تا مردم بدانند پولهایی که در اقتصاد صدقه ای پخش می شود از کجا می آید و ببینند که چقدر این هزینه ها مطابق برنامه است.

وی با بیان آنچه که تورم مالیاتی خواند که اغنیا از فقرا می گیرند ادامه داد:تورم 25 درصدی، یعنی پایین آمدن قدرت خرید مستضعفان به نفع عده ای خاص .

این کاندیدای ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه دولت باید بستر ساز فضای فرهنگی باشد و خود دست به تولید فرهنگی نزند، تصریح کرد: امروز به سمتی حرکت می کنیم که بیش از اینکه یک دولت فرهنگی داشته باشیم یک فرهنگ دولتی پیدا کرده ایم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ما میزان پایبندی دولت بر اطاعت از ولایت فقیه را هم درجدا سازی سازمان حج علی رغم دستور رهبر معظم انقلاب دیدیم ، چون گفتن اطاعت از ولی فقیه ساده است اما اصل اجرای آن است.