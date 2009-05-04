منشاء اختلال خود ایمنی تمایل شدید به خواب کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حدود دو هزار نفر از جمعیت جهانی از اختلال ناکرولپسی یا تمایل شدید به خواب رنج می برند. فرد متاثر از این اختلال دچار خواب شدید روزانه می شود که این تمایل شدید به خواب روزانه اختلالاتی را در خواب شبانه ایجاد می کند.

در حدود یک دهه قبل، محققان مدرسه پزشکی دانشگاه استانفورد کشف کردند که منشاء ناکرولپسی، فقدان هورمونی با عنوان "هیپوکرتین" است. این هورمون در حفظ حالت بیداری نقش دارد و کاهش سطح آن در اثر کاهش سلولهای مغزی است که آن را تولید می کنند.

اکنون این گروه تحقیقاتی در مقاله ای که در مجله "نیچر ژنتیک" منتشر کرده نشان داده است که در بروز اختلال تمایل شدید به خواب نوعی سلول ایمنی دخالت دارد. این کشف فرضیه ای را ارائه می دهد که براساس آن، ناکرولپسی نوعی آسیب خود ایمنی است.



به گفته این محققان، سیستم ایمنی می تواند مسئول تخریب سلولهایی شود که هیپوکرتین را تولید می کنند. این مسئله ارتباط میان این اختلال را با یک تغییر ژنتیکی ژنی که HLA نام دارد نشان می دهد. این ژن بر روی کروموزم 6 واقع شده و مسئول عملکردهای سیستم ایمنی است.

این ژنها پروتئینهایی را رمزگذاری می کنند که روی غشای سلولهای دستگاه ایمنی بیان می شوند. بیشتر اختلالات خود ایمنی به تغییرات ژن HLA وابسته هستند. مطالعات اخیر نشان می دهد که بیش از 90 درصد از افراد متاثر از اختلال تمایل شدید به خواب حامل این نوع از تغییرات ژنتیکی هستند.

این محققان تغییرات ژنتیکی هزار و 800 فرد حامل تغییرات ژن HLA را مورد آزمایش قرار دادند. از میان این افراد، 800 نفر از آسیب ناکرولپسی رنج می بردند. این گروه تحقیقاتی کشف کردند که منشاء این اختلال یک تغییر ویژه است که روی سلولهای T اثر می گذارند. سلولهای T نقش مهمی در پاسخ ایمنی ارگانیسم دارند.