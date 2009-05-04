بوناچیچ امروز وارد ایران می شود

محمد احرام باف در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: بوناچیچ پس از ورود به اهواز ابتدا با بازیکنان و سپس به کادرفنی فصل گذشته تیم فوتبال فولاد خوزستان دیدار و گفتگو می کند.

وی ادامه داد: سپس وی با مدیرعامل این تیم برای نهایی کردن قرارداد خود با فولاد برای فصل آینده وارد مذاکره می شود که با توجه به توافقات صورت گرفته احتمالا این مذاکرات با نتیجه مثبتی به پایان خواهد رسید.

احرام باف با بیان اینکه 70 درصد مفاد قرارداد مورد موافقت طرفین قرار گرفته است، افزود: از اواخر فروردین پس از مطلع شدن از حضور لوکا بوناچیچ در هتل لاله تهران، نماینده باشگاه فولاد برای به دست گرفتن سکان هدایت این تیم برای فصل آینده از سوی وی با بوناچیچ وارد مذاکره شود و این مربی کروات موافقت خود را با این برای این امر اعلام کرد.

وی تصریح کرد: بوناچیچ به علت خاطره خوبی که از کارکردن در اهواز در دوره سوم لیگ برتر دارد برای قرارداد خود سختگیری فراوانی از خود نشان نداد.

مدیر روابط عمومی باشگاه فولاد در مورد مدت قرارداد بوناچیچ با فولاد گفت: پیش بینی می شود طرفین برای ثبت یک قرارداد یک ساله به توافق برسند.



