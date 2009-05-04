گمرک برای تعامل و همکاری با مناطق آزاد اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، اردشیر محمدی در مراسم افتتاح پروژه ‌های خدمات الکترونیکی در منطقه آزاد تجاری اروند بر هماهنگی بیشتر مناطق آزاد با گمرک به منظور جلوگیری از انجام کارهای موازی و پیاده ‌سازی سیستم‌های مورد تائید گمرک در این مناطق تاکید کرد.

رئیس‌ کل گمرک گفت: گمرک در راستای اجرای وظایف محوله و تسهیل و تسریع در فرآیند ترخیص کالا که یکی از ابزارهای اصلی آن برنامه سیستم آسیکوداست نسبت به پیاده ‌سازی و اجرای برنامه مذکور اقدامات مطلوبی انجام داده است.

وی افزود: این سیستم در بخش ترانزیت اجرا شده و در سال‌ جاری در کلیه قسمتها اجرا خواهد شد و به واسطه آن تمامی امور گمرکی به صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت.

رئیس ‌کل گمرک ایران پیش از شرکت در این مراسم، در جمع کارکنان اداره کل گمرک آبادان حضور یافت و ضمن بررسی موضوعات و مشکلات کارکنان و ارباب ‌رجوع، دستورات لازم را برای حل مشکلات مطرح شده صادر کرد.

وی همچنین در دیدار چهره به چهره با کارکنان گمرک آبادان با تاکید بر منشور سازمانی گمرک مطالبی را بیان کرد و ضمن تشویق تعدادی از کارکنان، از اسکله گمرک بندر آبادان و نحوه و میزان تخلیه کالا و همچنین چگونگی نگهداری کالاها در انبارهای این گمرک بازدید کرد.

وی در این بازدید برای بهبود انجام امور و ایجاد فضای مناسب و انبارهای متناسب با نوع کالا باتوجه به تخصصی شدن گمرکات کشور همچنین ایجاد امکانات لازم برای تخلیه و بارگیری مناسب توسط سازمان بنادر و دریانوردی و کاهش هزینه‌ های انبارداری مطالبی را عنوان کرد.

محمدی در پایان از گمرکات شلمچه و خرمشهر نیز بازدید کرد و توصیه ‌های لازم را برای توسعه و بهبود فعالیت‌های این گمرکات ارائه داد.