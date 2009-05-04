به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر شکریان پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری این کنگره در امیرکلای بابل افزود: این کنگره به منظور تبیین سیره علمی، عملی و بررسی زوایای زندگی، آرا و افکار نورانی وی و به مناسبت پنجاهمین سالگرد ارتحال این شخصیت در دی ماه سال 1388در مازندران برگزار می‌شود.

وی از موضوع‌های مورد توجه در فراخوان کنگره، به مباحث علامه شیخ مهدی امامی مازندرانی احیاگر حکمت متعالیه در عصرخویش و روش‌شناسی علامه در تبیین مسائل فلسفی اشاره کرد.

‌مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران دیگر مباحث مورد توجه در فراخوان این کنگره را شامل شیوه الگوبرداری نسل جوان از سیره علمی و عملی عالمان دین، نقش علامه در مبارزه با فرقه‌های ضاله، کارکرد عالمان منطقه به ویژه علامه شیخ مهدی در ولایت‌مداری و دینداری مردم، ترجمه، تصحیح و تعلیق آثار علامه به زبان فارسی، عربی و لاتین اعلام کرد.‌

وی سیری در زندگی، احوالات و شخصیت علامه، تاثیر اندیشه‌های فلسفی علامه بر حکما و فلاسفه متاخر، مبانی فقهی، اصولی و فلسفی علامه شیخ مهدی مازندرانی، مروری بر سیره آموزشی، پژوهشی و تربیتی علامه، پیوند دین و سیاست از دیدگاه علامه، سیری در آثار ادبی (نظم ونثر) علامه را از دیگر موضوع‌ها در برگزاری این کنگره عنوان کرد.

وی اظهار داشت: دانشگاه پیام نور، ادارات کل تبلیغات اسلامی و اوقاف و امورخیریه مازندران و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه سه از جمله برگزارکنندگان این کنگره هستند.

شکریان از همه شاگردان آن مرحوم، صاحبان علم و قلم، اندیشمندان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه خواست تا با ارائه مقاله برغنای این کنگره بیفزایند.

وی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا 15 آبان سال جاری به دبیرخانه کنگره واقع در اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در بابل ارسال کنند.

به گزارش مهر، شیخ مهدی امامی مازندرانی در سال 1297 هجری قمری در شهر امیرکلای بابل در خانواده مذهبی به دنیا آمد و پس از گذشت چهار بهار از تولدش به مکتب خانه رفت و پس از مدت کوتاهی در شمار حافظان قرآن قرار گرفت.

اساتید او علماء بزرگی چون شیخ علی اصغر امیر کلایی، آخوند ملا محمد (والد شیخ محمد تقی آملی)، شهید شیخ فضل الله نوری، حکیم میرزا هاشم اشکوری، حکیم میرزا حسن کرمانشاهی، شیخ الشریعه اصفهانی، سید محمد کاظم یزدی، شیخ محمد حسین نایینی، سید عبد الکریم لاهیجی بودند.

شاگردان امامی مازندرانی حضرت امام خمینی (ره)، سید محمد حجت کوه کمره ای، استاد شهید مرتضی مطهری، سید جلال الدین آشتیانی، شیخ ابوالحسن ایازی، شهید محراب اشرفی اصفهانی، سید عزالدین حسین زنجانی بودند.

سرانجام مرغ روحش که شوق فراوانی به آشیانه قدس الهی داشت در سجده نماز عصر روزجمعه دهم جمادی الثانی 1378هجری قمری از جسم نحیف و ریاضت کشیده اش پرواز کرد و به دیدار معشوق حقیقی شتافت و در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شد.