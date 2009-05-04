آخرین شانس خود را به راحتی از دست نمی دهیم/ سپاهان قدرتمند است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، " تونینیو سرزو" ظهر دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار الشباب امارات - سپاهان ایران ضمن بیان این مطلب افزود: بازی حساسی را مقابل سپاهان پیش رو داریم و نباید آخرین شانس خود برای صعود به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا را به راحتی از دست بدهیم. سعی می کنیم از این فرصت به نحو احسن استفاده کرده و شانس صعود خود به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: بازی در ورزشگاه خانگی مقابل سپاهان برای ما یک امتیاز ویژه است. کیفیت زمین چمن ورزشگاه ما به مراتب بهتر از زمین اصفهان است و می توانیم به خوبی تاکتیک‌های خود را روی زمین پیاده کنیم.

این مربی برزیلی سپاهان را تیمی قدرتمند خواند و گفت: سپاهان تیمی پرمهره است که در خطوط دفاع و حمله بازیکنان خوبی دارد. سپاهان یکی از بهترین تیم‌های ایران است که طی شش گذشته یکی از نمایندگان همیشگی این کشور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بوده است.

سرمربی تیم فوتبال الشباب امارات، محرم نویدکیا را بازیکنی باهوش و مهره‌ای تعیین کننده در میانه میدان خواند و تاکید کرد با حضور این بازیکن قدرت تیم سپاهان دوچندان می شود.

وی در توجیه دلایل ناکامی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: بازیکنان ما باید بفهمند که حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از چه اهمیت و حساسیتی برخوردار است. آنها باید درک کنند که رقابت‌های بین المللی چه تفاوتی با پیکارهای داخلی دارد و با این پیش زمینه فکری خود را برای حضور در این مسابقات آماده کنند. امیدوارم بازیکنان تیم من از بازی مقابل سپاهان پی به اهمیت دیدارهای لیگ قهرمانان برده باشند و با آمادگی بیشتر به دیدار سپاهان بروند.

خبرنگاری اماراتی از سرمربی تیم فوتبال الشباب در خصوص شانس قهرمانی این تیم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا پرسید. پرسش این خبرنگار پوزخند حاضرین در جلسه را به همراه داشت اما تونینیو سرزو با اعتمادبنفس در پاسخ به او گفت: در فوتبال هر چیزی امکان پذیر است. اینکه تیم ما می تواند به مرحله دوم لیگ قهرمانان صعود کند و حتی قهرمان این مسابقات شود، بستگی به نتایج دو دیدار آتی مقابل سپاهان و بنیادکار ازبکستان خواهد داشت.

وی در خاتمه با اشاره به ناکامی تیم‌های اماراتی در فصل جاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: تیمهای اماراتی هراس زیادی از حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا دارند. در این بین مدیران باشگاه‌های اماراتی باید بیشتر به مربیان فرصت بدهند تا تجربه حضور در میدانی چون لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرده و برای فصول آتی با آگاهی از شرایط این مسابقات تیم‌های خود را آماده کنند.

تیم فوتبال الشباب امارات سه شنبه شب در چارچوب هفته پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی به دیدار سپاهان ایران می رود.