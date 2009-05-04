گسترش بیماری خاموش اینترنتی در میان انگلیسیها

به گزارش خبرگزاری مهر، وابستگی بیش از حد بشر به تکنولوژی نه تنها سودآور نیست بلکه به تدرج به بحرانی تبدیل خواهد شد که رفع آن به احتمال زیاد اساس گسترش تکنولوژی های پیشرفته تر خواهد شد.

نمونه جالب توجه از آثار این وابستگی ابتلای حدود 500 هزار نفر از کارمندان انگلیسی به مصدومیتهایی به نام مصدومیتهای جستجوی مستمر اینترنتی یا RIS است.

این عارضه به دلیل جستجوی افراطی در اینترنت از طریق رایانه ها و تلفن های همراه به وجود می آید. عوارض بیماری RIS در کارمندان انگلیسی آسیبهای ماهیچه ای است که در اثر خمیده نشستن در مقابل نمایشگر و صفحه کلید، حفظ تعادل لپ تاپها بر روی زانو و یا نوشتن بیش از حد با استفاده از تلفنهای همراه به وجود آمده است.

سایت یاهو به تازگی اعلام کرده است که بیش از 8 میلیون انگلیسی در حین حرکت از اینترنت استفاده می کنند و بیشتر این افراد قسمت نهایی کارهای روزانه خود را در راه منزل و با استفاده از اینترنت به پایان می رسانند.

بر اساس گزارش یاهو، آسیبهای RIS که در اثر تایپ مداوم و نشستن بی وقفه در پشت صفحه کلید به وجود می آید سالانه در حدود 20 بیلیون پوند هزینه در بر دارد.