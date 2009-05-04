  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۱۴

امیر محمدی فر:

سایپا برای کد گذاری روی قطعات خودرو با پلیس همکاری نمی کند

سایپا برای کد گذاری روی قطعات خودرو با پلیس همکاری نمی کند

جانشین رئیس پلیس آگاهی کشور از همکاری نکردن شرکت سایپا برای کد گذاری بر روی قطعات خودرو به منظور جلوگیری از سرقت آنها انتقاد کرد.

امیر محمدی فر صبح دوشنبه باحضور در مرکز نظارت همگانی ناجا در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات پیشگیرانه پلیس جهت جلوگیری از روند رو به رشد جرائم در کشور گفت: در حال حاضر ما به تمام شرکتهای خودرو ساز اعلام کرده ایم که این کارخانه ها بر روی تمام قطعات خودرو کد گذاری کنند اما متاسفانه تنها شرکت ایران خودرو بخش از این کار را انجام داده است و شرکت خودرو سازی سایپا در سال گذشته هیچ گونه همکاری در این رابطه با پلیس نداشته است.

 وی با اشاره به سرقت موتور سیکلت در کشور افزود: در حال حاضر هرکس بدون ارائه مشخصات فردی می تواند موتورسیکلت خریداری و از آن براحتی استفاده می کند وامید واریم مسئولان امر در این باره چاره ای جدی اندیشیده شود.

کد مطلب 872263

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها