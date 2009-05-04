آنفلوآنزای خوکی وارد 18 کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی گویا با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر در کشورهای اتریش، کانادا، چین، هنگ کنگ، کاستاریکا، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایرلند، فلسطین اشغالی، ایتالیا، نیوزیلند، کره جنوبی، اسپانیا، سوئیس، انگلستان، آمریکا و مکزیک موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزای خوکی گزارش شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین موارد ابتلا به این بیماری مربوط به کشورهای مکزیک و آمریکا بوده است، گفت: تعداد مبتلایان تایید شده در مکزیک 506 نفر و موارد تایید شده در آمریکا 206 نفر اعلام شده است.

سازمان جهانی بهداشت صبح امروز طی اطلاعیه ‌ای رسماً اعلام کرده است که استفاده از ماسک را در محیطهای عمومی به خصوص محیطهای باز توصیه نمی ‌کند.

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، اگر ماسک به نحو صحیحی استفاده نشود نه تنها محافظت کننده نیست بلکه می‌تواند باعث انتقال بیماری شود.

سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده است که به منظور پیشگیری از این بیماری، رعایت فاصله از بیماران و شستشوی دستها، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

به توصیه این سازمان کسانی که علائم بیماری آنفلوانزای خوکی در آنها ظاهر شده است، بهتر است در منزل استراحت کنند و از حضور در اماکن عمومی خودداری نمایند.

آنفلوآنزای خوکی یک بیماری حاد تنفسی است که علائم بالینی آن مشابه آنفلوانزای فصلی انسانی می‌باشد. تب، سرفه، گلودرد، آبریزش بینی، سردرد، کوفتگی، احساس خستگی و گاهی اسهال و استفراغ از جمله علائم این بیماری است.