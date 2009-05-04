انتقال تجربیات طراحی سیستمهای نرم افزاری بازار سرمایه ایران به عمان

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که صبح دوشنبه با حضور "علی صالح ‌آبادی" رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و "یحیی بن سعیدی‌ الجبری" رئیس نهاد ناظر مرجع بازار سرمایه عمان (CMA) در محل سازمان بورس برگزار شد، سیستمهای نرم‌افزاری سمپا و کدال برای اعضای هیئت عمانی معرفی شد که مورد استقبال قرار گرفت.

رئیس نهاد ناظر بازار سرمایه عمان در این نشست، با تقدیر از دستاوردهای سازمان بورس در حوزه طراحی و پیاده‌سازی سیستمهای نرم افزاری، انتقال تجربیات سازمان بورس را در این زمینه خواستار شد.

هیئت عمانی که در راستای اجرایی شدن تفاهمنامه سال گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار با نهاد ناظر بازار سرمایه عمان به ایران سفر کرده اند، در ادامه سفر سه روزه خود، از شرکت بورس و اوراق بهادار تهران و شرکت بورس کالا بازدید خواهند کرد.

تفاهمنامه همکاری مقامهای ناظر بازار سرمایه ایران و عمان دی ماه سال گذشته به امضای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و یحیی بن سعیدی‌ الجبری رئیس نهاد ناظر مرجع بازار سرمایه عمان (CMA) رسید.

تبادل اطلاعات و تجریبات، ارتقای سطح همکاری نهادهای ناظر بازار سرمایه، انتشار اوراق بهادار و سایر ابزارهای مالی، نظارت بر بازارهای اوراق بهادار، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، توسعه منابع انسانی، پذیرش متقابل، رفع موانع سرمایه ‌گذاری در دو کشور، حمایت متقابل در جهت عضویت در نهادها و سازمانهای بین‌المللی از مهمترین مفاد این تفاهمنامه همکاری است.

همچنین کمیته مشترکی با حضور چهار نفر از کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و نهاد ناظر مرجع بازار سرمایه عمان تشکیل شده است، تا پیگیری‌های لازم برای اجرای دقیق مفاد تفاهمنامه فوق انجام شود.