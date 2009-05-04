زنجیره ای بودن قتلهای اخیر قزوین تایید شد

به گزارش خرنگار مهر سرهنگ رجبی صبح دوشنبه با حضور در مرکز نظارت همگانی نیروی انتظامی کشور به خبرنگاران گفت: بر اساس بررسیهای صورت گرفته و شواهد موجود در قتل چهار زن سال خرده در قزوین مشخص شد قتل ها سریالی است.

وی ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته با کشف جسد یک زن سال خورده اولین قتل انجام شد و پس از آن جسد 3 زن با میانگین سنی 50 تا 70 سال را کشف شد که به دلیل وجود تشابهات در هر فقره قتل ظن سریالی بودن این قتلها افزایش یافته است.

سرهنگ رجبی افزود: 3 تن از مقتولین به دلیل خفگی و نفر چهارم نیز با قصد خفه کردن اما در نهایت با ضربه به قتل رسیده‌ است، از هر چهار مقتول مقداری طلا به سرقت رفته است.

وی اظهار داشت: نتیجه‌گیری درباره انگیزه قاتل مشخص نیست. بررسیها کارآگاهان پلیس در این زمینه ادامه دارد و یک تیم از کارآگاهان ویژه قتل از تهران به قزوین اعزام شده‌اند تا پرونده را بررسی کنند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی گفت: مراجع قضایی و انتظامی تنها منبع ارائه اخبار واقعی از این قتلها هستند و از مردم می خواهیم که به شایعات در این زمینه توجه نکنند.

وی افزود: هنوز قتل جدیدی گزارش نشده و وقوع قتل پنجم و یا مفقود شدن فرد جدیدبه شدت تکذیب می‌شود و پلیس قزوین به صورت جدی و قاطع پیگیر این پرونده است.

سرهنگ رجبی گفت: تعدادی مظنون در این ارتباط دستگیر شده و یا خواهند شد. ضمن آنکه افرادی نیز به عنوان مطلع و شاهد احضار شده‌اند.