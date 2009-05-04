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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۱۸

سرهنگ رجبی:

زنجیره ای بودن قتلهای اخیر قزوین تایید شد

زنجیره ای بودن قتلهای اخیر قزوین تایید شد

معاون مبارزه با جرائم امور جنایی پلیس آگاهی کشور از زنجیره ای بودن قتلهای اخیر قزوین خبر داد.

به گزارش خرنگار مهر سرهنگ رجبی صبح دوشنبه با حضور در مرکز نظارت همگانی نیروی انتظامی کشور به خبرنگاران گفت: بر اساس بررسیهای صورت گرفته و شواهد موجود در قتل چهار زن سال خرده در قزوین مشخص شد قتل ها سریالی است.

وی ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته با کشف جسد یک زن سال خورده اولین قتل انجام شد و پس از آن جسد 3 زن با میانگین سنی 50 تا 70 سال را کشف شد که به دلیل وجود تشابهات در هر فقره قتل ظن سریالی بودن این قتلها افزایش یافته است.

سرهنگ رجبی افزود: 3 تن از مقتولین به دلیل خفگی و نفر چهارم نیز با قصد خفه کردن اما در نهایت با ضربه به قتل رسیده‌ است، از هر چهار مقتول مقداری طلا به سرقت رفته است.

وی اظهار داشت: نتیجه‌گیری درباره انگیزه قاتل مشخص نیست. بررسیها کارآگاهان پلیس در این زمینه ادامه دارد و یک تیم از کارآگاهان ویژه قتل از تهران به قزوین اعزام شده‌اند تا پرونده را بررسی کنند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی گفت: مراجع قضایی و انتظامی تنها منبع ارائه اخبار واقعی از این قتلها هستند و از مردم می خواهیم که به شایعات در این زمینه توجه نکنند.

وی افزود: هنوز قتل جدیدی گزارش نشده و وقوع قتل پنجم و یا مفقود شدن فرد جدیدبه شدت تکذیب می‌شود و پلیس قزوین به صورت جدی و قاطع پیگیر این پرونده است.

سرهنگ رجبی گفت: تعدادی مظنون در این ارتباط دستگیر شده و یا خواهند شد. ضمن آنکه افرادی نیز به عنوان مطلع و شاهد احضار شده‌اند.

کد مطلب 872272

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