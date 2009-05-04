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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۲۱

محسن پور:

طرح حذف کنکور تایید نهایی نشده است

طرح حذف کنکور تایید نهایی نشده است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرروش گفت: طرح حذف کنکور سراسری تایید نهایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدرمضان محسن پور ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم هفته معلم و در پاسخ به سئوالات فرهنگیان در گرگان افزود: این طرح که چندی پیش از سوی مجلس مصوب شد هنوز به تصویب نهایی نرسیده و با معاون رئیس جمهوری در این زمینه در حال پیگیری هستیم.

وی اظهار داشت: در صورت تصویب نهایی این مصوبه، کنکور سراسری از سال 1390 به کلی حذف می شود و پذیرش دانشجویان بر اساس سوابق تحصیلی صورت می گیرد.

وی جذب معلمان حق التدریس را از دیگر دغدغه های آموزش و پرروش دانست و گفت: این وزراتخانه نیز در این زمینه دغدغه دارد و اگر مجلس تصمیم به جذب بگیرد و تصویب کند، آموزش و پرورش این قانون را اعمال می کند.

محسن پور، درباره افزایش حقوق فرهنگیان بیان داشت: حداقل افزایش حقوق برای طبقات آموزش و پرورش 15 تا 20 درصد است که موظف به اجرای آن هستیم.

معاون امور حقوقی و پارلمانی وزرات آموزش و پرورش یادآور شد: سال جاری سال فرهنگ سازی برای کیفیت سازی محتوای آموزشی است که در این راستا برنامه هایی تدوین می شود.

وی عنوان کرد: تاکنون 66 درصد مطالبات فرهنگیان بازنشسته کشور پرداخت شد و بقیه نیز درحال اقدام است.

محسن پور افزود: تاکنون 60 درصد بودجه 49 هزار میلیارد ریالی دولت برای بازسازی مدارس فرسوده تامین و جذب شد.

معاون امور حقوقی و پارلمانی وزرات اموزش و پرروش یادآور شد: بازنگری در کتابهای درسی از جمله فلسفه از دیگر برنامه های این وزراتخانه در راستای کیفیت بخشی به محتوای آموزشی است.

کد مطلب 872273

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