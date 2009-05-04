جایگاه سوخت شاهد زنجان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، موسی متوسلین ظهر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی جایگاه سوخت دومنظوره شرکت تعاونی چند منظوره "شاهد" افزود: جایگاه سوخت دو منظوره شرکت تعاونی شاهد در بخش بنزین دارای 24 پمپ و در بخش گاز دارای شش پمپ است.

وی با اشاره به اینکه بهره برداری از این جایگاه تا پایان امسال انجام خواهد شد، افزود:‌ با آغاز به کار این مجموعه برای 25 نفر شغل ایجاد خواهد شد.

متوسلین بر مسئولیت سنگین مجموعه مدیریتی شرکت تعاونی "شاهد" زنجان در مقابل اعتماد خانواده ی معظم شهدا و ایثارگران به این شرکت تعاونی اشاره کرد و گفت:‌ اداره کل تعاون استان زنجان با تمام توان خود ضمن نظارت دقیق بر فعالیت این شرکت تعاونی حمایتهای کامل را درجهت گسترش فعالیتهای این شرکت انجام خواهد داد.

مدیر کل تعاون استان زنجان افزود: در زمان حاضر فرصتهای مناسبی جهت فعالیت شرکتهای تعاونی در این استان وجود دارد که می توان با استفاده از این فرصتها و تجارب فعالان بخش تعاون و اقتصاد قدمهای مثبتی در این عرصه برداشت.

متوسلین با اشاره به نقش حمایتی مجموعه تعاون این استان از شرکتهای تعاونی افزود:‌ اکثر شرکتهای تعاونی فعال در این استان فاقد مشکلات مالی هستند و تنها از مسائل مدیریتی رنج می برند.