همایش سراسری "داستان نفت" در آبادان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که نویسندگان و مترجمانی همچون حسن میرعابدینی، محمد بهارلو، صفدر تقی زاده، فرخنده آقایی، احمد بیگدلی، فرهاد حسن زاده، حسین سناپور و جواد جزینی حضور داشتند، از نجف دریابندری، مترجم برخاسته از آبادان، به دلیل سال‌ها تلاش وی در عرصه ادبیات و ترجمه تقدیر شد.

در ابتدای این همایش مدیران شرکت نفت و مسوولان فرهنگی در مورد جایگاه نفت و تاثیر آن بر زندگی و فرهنگ مردم منطقه و کشورسخن گفتند و سپس صفدر تقی زاده زندگینامه و فعالیت‌های دریابندری را روایت کرد.

بهارلو نیز در ادامه از سبک و شیوه‌های دریابندری در ترجمه سخنرانی کرد و گفت: ترجمه‌های دریابندری تقویت کننده زبان مدرن بود . زبان ترجمه او به خاطر نزدیک بودنش با زبان جاری در بین مردم صدا دار است. یعنی وقتی در مقام خواننده آثار دریابندری قرار می‌گیریم می‌توانیم صدای شخصیت‌های داستان را نیز ترسیم کنیم و احساس هم صحبتی با آنها به انسان دست می‌دهد.

وی افزود: درست ادا کردن لحن و لهجه شخصیتهای داستان از حیث جنسیت، نژاد، طبقه بندی اجتماعی، مشکل است و دقت نظر ویژه‌ای را طلب می‌کند که دریابندری در ترجمه از پس آن به خوبی برآمده است.

در پایان مراسم دریابندری با قدردانی از برگزار کنندگان همایش «داستان نفت» به تشریح زندگی خود وخانواده‌اش پرداخت.

مریم دلباری مسوول واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری آبادان و دبیر همایش گفت: همایش «داستان نفت» با داستان خوانی فرهاد حسن زاده، کوروش اسدی و جمشید خانیان و میزگرد ادبی بهارلو و صفدر تقی زاده و سخنرانی محمد ایوبی در مورد ادبیات نفت و داستان خوانی احمد بیگدلی و نعمت نعمتی و سخنرانی حسن میرعابدینی در زمینه ادبیات جنوب و نفت به کار خود ادامه می‌دهد.

این همایش به کوشش حوزه هنری آبادان،شرکت پالایش و پخش نفت و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان تا 15 اردیبهشت در باشگاه گلستان و سینما نفت آبادان برگزار می شود.