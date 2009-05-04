درآمد نفتی ایران در سال 87 به 74 میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سیف الله جشن ساز ظهر دوشنبه در حاشیه همایش بین المللی نفت در شیراز در جمع خبرنگاران گفت: زمان کشف و مشخصات این میادین در شهریور ماه اعلام خواهد شد.

وی همچنین در جریان برگزاری این همایش نیز با اشاره به جستجوی ساختار جدید برای سرمایه گذاریهای نفتی گفت: یکی از مباحث مهم و کلیدی کشور دستیابی به چشم انداز 1403 بوده و آنچه در این خصوص مورد توجه قرار دارد بحث سرمایه گذاری نفت به شمار می رود زیرا طبق چشم انداز ایران تا سال 1403 باید مقام دوم تولید کننده نفت اوپک را به خود اختصاص دهد.

جشن ساز در توضیح بیشتر این موضوع افزود: براساس سند چشم انداز 20 ساله نظام، ایران باید یک هزار و 300میلیون متر مکعب گاز را تولید کند که اگر بنا به تحقق این برنامه باشد به سرمایه گذاری سالانه 25 تا 30 میلیارد دلار نیازمند هستیم که البته با روش و روند کنونی، تحقق چنین امری دشوار است.

سال گذشته 10.5 میلیارد دلار در شرکت ملی نفت سرمایه گذاری شد

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به درآمد نفتی ایران در سال گذشته و چگونگی سرمایه گذاری در این شرکت یادآور شد: سال گذشته بالاترین قیمت نفتی را طی 30سال گذشته در کشور شاهد بودیم که طی آن، 74 میلیارد دلار درآمد کسب شد که موفق شدیم 10.5 میلیارد دلار را در شرکت ملی نفت سرمایه گذاری کنیم.

جشن ساز با اشاره به مسائل مربوط به حوزه اکتشافات نیز عنوان کرد: یکی از مباحث ما ریسک زیاد اکتشافات است به همین خاطر نیز نباید در انتظار میادین بزرگ بود، در حال حاضر حوزه جنوبی زاگرس جنوبی که بیشترین ذخیره هیدروکربنی را داشته مورد اکتشاف قرار گرفته و اکنون باید مطالعات خود را در بخش ایران مرکزی ، شمال ایران و دریای خزر انجام دهیم.

وی همچنین ضمن تشریح چالشهای موجود در حوزه اجرای مدیریت پسماند در حوزه منابع نفتی کشور نیز اظهار داشت: امروز در برخی از میادین نفتی کشور محیط زیست وارد شده و اجازه ورود پسماندهای حفاری را به محیط طبیعی نمی دهد از این رو اجرای سیستم مدیریت پسماند امری ضروری محسوب می شود اما این امر یک چالش به شمار می آید چراکه اگر قرار باشد به عنوان نمونه 100 دکل نفتی در کشور فعالیت داشته باشد برای انجام مدیریت پسماند در این مناطق نیازمند سرمایه گذاریهای کلان و فراوان هستیم.