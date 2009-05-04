نیازی به توافقنامه امنیتی با لندن نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن الدیکان در گفتگو با روزنامه الصباح چاپ عراق خاطرنشان کرد: 4 ماه پیش توافقنامه امنیتی جدیدی همچون توافقنامه بغداد و واشنگتن به پارلمان ارسال شد اما کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان آن را نپذیرفته و اعلام کردند که به چنین توافقنامه هایی نیازی نیست.

وی با بیان این مطلب افزود که توافقنامه پیشنهادی انگلیس باید به نفع ملت عراق و در راستای خدمت به نیروهای امنیتی آن باشد و همچنین این توافقنامه نباید بر خلاف قانون اساسی عراق و ناقض حاکمیت کشور باشد.

دیکان در ادامه گفت که این توافقنامه نیز باید همچون توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن روند قانونی خود را طی کند به این شکل که از سوی دولت به پارلمان ارائه و در آن بررسی شود و در نتیجه پارلمان آن را رد یا تصویب خواهد کرد.

اظهارات این نماینده عراقی در واکنش به سخنان "مارتین دی" سخنگوی رسمی دولت انگلیس بیان شد.

دی گفته بود که لندن در تلاش برای امضای توافقنامه امنیتی جدید با دولت عراق با هدف ابقای شمار اندکی از نیروهای انگلیسی بعد از عقب نشینی از این کشور است.

وی تصریح کرد : توافقنامه همکاری که اخیرا بین بغداد و لندن به امضا رسیده راه را برای روابط استراتژیک طولانی مدت فراهم می سازد.