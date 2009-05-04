سیاست اوباما در قبال حماس مانند بوش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، رام امانوئل که در کنفرانس سالیانه کمیته امور عمومی آمریکا -اسرائیل موسوم به ایپک لابی قدرتمند صهیونیستی در واشنگتن صحبت می کرد، گفت: سیاست دولت اوباما در قبال حماس تغییری نکرده و این دولت نیز همان رویکرد دوران بوش را درقبال حماس دارد.

وی گفت: باراک اوباما بر آن است تا قاطعانه با عزمی راسخ به منظور رسیدن به یک صلح پایدار تلاش کند و این یک حقیقت برای فلسطینی ها و برای تمامی کشورهای منطقه است.

وی همچنین اضافه کرد که دولت آمریکا بر راه حل دو دولت متعهد است و این تنها راه حل مناقشه خاورمیانه است.

رئیس کارکنان کاخ سفید گفت که اسرائیل و آمریکا همپیمان استراتژیک یکدیگر بشمار می روند و ایالات متحده تحت هر شرایطی متعهد به تضمین امنیت اسرائیل است.

وی گفت: در زمانی که صلح و پیشرفت در این روند وجود نداشته باشد انتفاضه بروز کرده و در لبنان و نوار غزه ناآرامی هایی بوجود می آید که این به نفع دشمنان اسرائیل است.