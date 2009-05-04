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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۱۶

حسین باقری:

حوادث غیرمترقبه باید مورد توجه شهرداران کلانشهرها قرار گیرد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بر توجه شهرداران کلانشهرها به حوادث غیرمترقیه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد مهندس حسین باقری ظهر دوشنبه در سمینار آموزشی انجمن کلانشهرهای جهان (متروپلیس) به تشریح نقش شهرداریها در مدیریت بحران و حوادث در شهرها پرداخت و افزود: از 43 نوع حادثه طبیعی موجود در جهان، 34 نوع آن در ایران به وقوع می پیوندد که موجب کسب تجربیات فراوان در حوزه مدیریت بحران شده و آماده ایم این تجربیات را به سایر کشورها منتقل کنیم.

وی از بازسازی 300 هزار واحد مسکونی در سال و اختصاص 40 میلیون دلار اعتبار از صندوق ذخیره ارزی برای مقاوم‌سازی مدارس کشور در سال های اخیر خبر داد و افزود: طی چند سال گذشته اقدامات قابل توجهی در حوزه های مختلف کاهش اثرات بلاهای طبیعی و ارتقای آمادگی مردم انجام شده که باید تقویت شود.

استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: امروز جوامع شهری دنیا با مسائلی عدیده ای مواجه است که حل آنها نیازمند تبادل تجربیات و چاره جویی فرا منطقه ای است.

محمدجواد محمدی زاده با بیان اینکه امروز جوامع شهری دنیا با مسائل عدیده ای از جمله مهاجرت، فقر، حاشیه نشینی، آلودگی و تخریب محیط زیست، تضادهای فرهنگی، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند، گفت: حل این مسائل نیازمند تبادل تجربیات و چاره جویی فرا منطقه ای است.

وی افزود: برگزاری این سمینار برای دومین بار در مشهد نشان دهنده اهمیت دومین کلانشهر مذهبی دنیا در حوزه مدیریت شهری است و فرصتی مناسب برای نشان دادن استعدادها و توانمندی های مشهد مقدس است.

وی مسائل مشهد را مشابه مشکلات دیگر شهرهای بزرگ جهان دانست و گفت: تبادل تجربیات و توسعه همکاری های بین المللی و هم اندیشی و مبادله راهکارها برای حل مسائل شهری، موجب توفیقات بیشتر در این حوزه خواهد بود و سمینار متروپلیس بستر مناسبی برای تحقق این مهم را فراهم می آورد.

استاندار خراسان رضوی افزود: امروزه شهرها محل تبادلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تحولات فناوری و علم هستند و به مهمترین مراکز پژوهشی، آموزشی تبدیل شده و بنگاه های اقتصادی و پیشرفت های مادی را در خود جای داده اند که توجه بیشتر به مدیریت شهری را ضروری می سازد.

محمدی زاده با اشاره به وجود سلایق و استعدادهای مختلف در شهرها، گفت: شهر باید خواستگاه همه آراء، عقاید و سلیقه ها باشد که این موضوع به علاوه آمیخته بودن مسائل معماری و شهرسازی، اقتصادی، توسعه ای و اجتماعی و فرهنگی در شهرها، پیچیدگی مدیریت شهری را افزون می کند.

وی حضور مهمانانی از آلمان، اندونزی، پاکستان، کانادا و فیلیپین در دومین دوره سمینار آموزشی انجمن کلانشهرهای جهان (متروپلیس) در مشهد را گرامی داشت و افزود: در سال های اخیر مشهد در مسیر توسعه همه جانبه در عرصه های مختلف از جمله معماری، شهرسازی، اقتصاد، محیط زیست، سلامت، حمل و نقل، ارتباطات، فناوری های نوین و میزبانی از بیش از 20 میلیون گردشگر گام های بلندی برداشته شده است.

کد مطلب 872300

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