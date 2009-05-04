"آشفتگی" به "رستگاران" تغییر نام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه بر مبنای فیلمنامه سعید نعمت‌الله در 52 قسمت 45 دقیقه‌ای برای پخش در تابستان 88 از شبکه سه مراحل تصویربرداری را سپری می‌کند.



"رستگاران" مضمون اجتماعی دارد و درباره دختری به نام خجسته است که در پی ناپدید شدن شوهرش احمدرضا روانه تهران می‌شود تا خبری از او به دست آورد و ...

آتیلا پسیانی، پوریا پورسرخ، روناک یونسی، صبا کمالی، عباس امیری، کاوه خداشناس، لیدا کیانی، محمدحسین عمرانی، آناهیتا افشار، زهره صفوی، شهرام عبدلی، مریم سلطانی، اسماعیل سلطانیان، حشمت آرمیده، ملیحه نیکجومند و آرش مجیدی در این مجموعه بازی می‌کنند.

عوامل پروژه "رستگاران" عبارتند از سیدحسین یعقوبی مدیر تولید، الهام غفوری مشاور کارگردان، افشین سنگ‌چاپ دستیار اول کارگردان، علی‌اکبر صابری برنامه‌ریز، امیر معقولی مدیر تصویربرداری، فرهاد عزیزی طراح صحنه و لباس، فرشید احمدی صدابردار، حسین صالحیان طراح گریم، فهیمه کمالی منشی صحنه، سعید پروینی مدیر فنی، جواد تهرانی مدیر مالی، محمدرضا شجاعی مشاور فیلمنامه و موسسه فرهنگی هنری وصف صبا مجری طرح.