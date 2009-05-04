سعی کردیم هیچ شهری بدون سینما نماند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای مرکزی انجمن سینماداران در دیدار با محمدرضا جعفری جلوه، از تلاش‌های صورت گرفته در بازسازی و نوسازی سالن‌های سینما و رونق اکران در سینماهای کشور قدردانی کردند.

در این دیدار معاون سینمایی با اشاره به میانه‌روی در حمایت از سینماگر و سینمادار گفت: برای من مهم این است که اقتصاد سینما جان بگیرد و رونق اقتصادی زمینه‌ساز ارتقاء فرهنگی شود. در این عرصه رمز موفقیت، آمدن مردم به سینماها است.

وی افزود: در دهه 60 و 70 سینما رقیب و مدعی نداشت و از ویدئو و نمایش خانگی هنوز خبری نبود. شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای نیز چندان جایگاهی نداشتند، اما پس از آن دوره به دلیل حضور رقبای روزافزون و فرسایش تدریجی سالن‌های سینما، مخاطب از دست رفت.

جعفری جلوه ادامه داد: نزول مخاطب از یکسو و بحران تولید فیلم خوب از سوی دیگر سینما را زمین‌گیر کرده بود. فیلم‌ها یا هنری‌سازی غیر اقتصادی بود یا آثار تجاری صرف که به لحاظ مضمون نازل بودند. برای بازگشت مخاطب هم فیلم خوب و جذاب لازم بود هم اینکه سالن‌های سینما بازسازی شوند.

وی در ادامه تأکید کرد: در گذشته بیشتر نگاه‌ها در سینما به فیلم بود، در صورتی که بحث سالن خوب مهم و تأثیر مثبت آن بر رونق اقتصاد سینما روشن است. البته برنامه اکران هم اهمیت بسیار دارد. به این جهت شعار ما در این دوره این است که هیچ فیلم ارزشمند فرهنگی بدون سینما نماند، هیچ شهری با حداقل صد هزار نفر جمعیت بدون سینما نماند و هیچ سینمایی بدون فیلم نماند.

معاون سینمایی وزیر ارشاد اظهار داشت: در سه سال پیش هزینه‌ صرف شده برای نوسازی و بازسازی سالن‌های سینما 16 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ هشت میلیارد تومان بصورت کمک بلاعوض از سوی معاونت سینمایی تأمین شده که امری بی‌سابقه است. 50% دیگر این هزینه نیز از سوی استانداری‌ها و صاحبان سالن‌ها پرداخت شده است.

جعفری جلوه در خصوص طرح جامع اکران و اکران حمایتی همزمان در سراسر کشور گفت: طرح اکران همزمان برای ما هزینه دارد، اما دستاورد آن برای سینما بسیار بوده و موجب رونق اقتصادی اکران شده است. اجرای این طرح در سال 87موجب افزایش یک میلیونی مخاطبان بخصوص در شهرستان‌ها شده است.

وی افزود: در بهار 88 نیز 5/4 میلیارد تومان از درآمد 5/8 میلیاردی اکران بخصوص در مورد فیلم "اخراجی‌ها 2" وابسته به اجرای این طرح بوده است.



جعفری جلوه درباره اجرای طرح جامع اکران در سراسر کشور گفت: طرح جامع اکران طرحی وسیع است که بخشی از آن تاکنون اجرا شده و بقیه بخش‌ها به تدریج به اجرا در می‌آیند.

معاونت سینمایی در ادامه گفت: از نظر ما سینماداری شغلی شریف است و پنداری که در مورد آن وجود دارد باید ترمیم شود. باید نگاه‌های موجود تغییر کند. البته شرایط مطلوب به تدریج حاصل می‌شود. همه باید سعی کنند در این تغییر نقش داشته و در مواجهه با دیگر صنوف فضا و شرایط را بسنجند.

این نشست با حضور اشرفی رئیس انجمن، صابری سخنگوی انجمن و مدیر مجموعه سینماهای چمران، محمودی مدیر سینما ایران، زارعی مدیر سینما ساویز کرج، فرجی مدیر سینماهای حوزه هنری، موتمنی آذر مدیر سینما حافظ و نورپور مدیر سینما قدس اصفهان برگزار شد.