ایران در تولید فولاد گوی سبقت را از دیگر کشورها ربود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان معاون اول رئیس جمهور پیش از ظهر دوشنبه در مراسم طرح توسعه زیرسقف فولادسازی شرکت فولاد مبارکه اصفهان اظهار داشت: در چند ماهه نخست سال جدید میلادی تنها کشور چین و ایران توانستند تولید فولاد خود را آنگونه که باید و شاید ادامه دهند و این در حالی است که ایران توانسته بر چین برتری یافته و با افزایش رشد 20 درصدی تولید فولاد روبرو بوده است.

وی همچنین تصریح کرد: ظرفیت تولید فولاد در کشور تا سال 83 در مجموع به 10 میلیون تن رسید و این در حالی است که این ظرفیت طی چند ماه آینده به میزان 17.7 میلیون تن می رسد که این افزایش 7.7 میلیون تنی حاکی از آن است که توانسته ایم تولید فولاد در کشور را 70 درصد بیش از گذشته اضافه کنیم.

داوودی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: ظرفیت تولید فولاد در کشور در پایان برنامه پنجم توسعه به 42 میلیون تن خواهد رسید که از این میزان 34 میلیون تن مربوط به واحدهای دولتی و هشت میلیون تن باقیمانده مربوط به بخش خصوصی خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنانش از جشن خودکفایی تولید فولاد در کشور خبر داد و گفت: طی چند ماه آینده تولید فولاد کشور به 17.7 میلیون تن خواهد رسید که در آن زمان جشن خودکفایی تولید فولاد گرفته می شود.

وی اظهار داشت: این مهم از برنامه های اصلی ماست که در طرح های جدید توسعه فولاد، استانداردهای جهانی را ملاک اصلی برنامه های خود قرار خواهیم داد.

داوودی تصریح کرد: حرکت به سمت طرح های توسعه ای همراه با رعایت اصلاح الگوی مصرف است.