سمینار بین المللی زمین شناسی نفت در شیراز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیر پژوهش و اکتشافات شرکت ملی نفت ایران ظهر دوشنبه در حاشیه این همایش به خبرنگاران گفت: برنامه ریزیهای فراوانی از 18ماه پیش برای برگزاری این همایش صورت گرفت و به خاطر نزدیکی شیراز به میادین نفت و گاز و وجود دانشگاه های برتر استان فارس و شیراز در این حوزه مقرر شد که همایش سه روز زمین شناسی نفت در شیراز برگزار شود.

محمد رضا عمادی با اشاره به اینکه در این همایش سه روزه 60 متخصص از 17کشور جهان و 200کارشناسی داخلی به بحث و تبادل نظر می پردازند، تصریح کرد: برای همایش مذکور 260مقاله به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسیهای لازم، 140مقاله آن مورد تایید قرار گرفت که از این تعداد 80 مقاله به صورت سخنرانی و 60 مقاله نیز به صورت پوستر برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه در خلال این همایش 20 نشست علمی نیز برگزار می شود، اظهار داشت: علاوه بر این برای شرکت کنندگان دو تور صحرایی بررسی میدانی از میادین نفتی و پنج کارگاه علمی وتخصصی ظرف این سه روز در نظر گرفته شده است.

مدیر پژوهش و اکتشافات شرکت ملی نفت ایران در ادامه ایجاد شبکه قوی و توانمند با استفاده از نیروهای دانشگاهی و دستیابی به زمینه های تعامل گسترده با سایر کشورها را از جمله اهداف این نشست دانست.

عمادی همچنین با اشاره به اکتشافات صورت گرفته در سطح استان فارس نیز اعلام کرد: چهار میدان بزرگ گازی در استان فارس کشف شده که به زودی مکان آنها اعلام می شود، استان فارس دارای پتانسیلهای قوی در بحث گاز بوده به همین خاطر موضوع بررسیهای فراوان در خصوص اکتشافات منابع گازی همچنان ادامه دارد.