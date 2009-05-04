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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۵۵

محرابیان خبر داد:

کارگران بخش پیمانکاری فولاد مبارکه اصفهان دائمی می شوند

کارگران بخش پیمانکاری فولاد مبارکه اصفهان دائمی می شوند

اصفهان - خبرگزاری مهر: وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه برخی نگرانیهای مطرح شده از سوی کارگران در خصوص وضعیت اشتغال قابل تامل است، گفت: کارگران بخش پیمانکاری نگران وضعیت خود نباشد زیرا با برنامه ریزیهای صورت گرفته این وضع بهبود خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن در مراسم افتتاحیه طرح توسعه زیر سقف فولاد سازی شرکت فولاد مبارکه اصفهان افزود: بر اساس مصوبه هیئت مدیره فولاد مبارکه کارگرانی که پیش از این در بخش پیمانکاری این شرکت فعالیت می کردند دچار مشکلاتی بوده اند که این مسائل اصلاح خواهد شد.

وی تصریح کرد: این تحول تا 15 سال خرداد ماه جاری ایجاد خواهد شد و در حال حاضر حدود پنج هزار نفر شاغل در فولاد مبارکه اصفهان مشغول به فعالیت هستند که برای تبدیل وضعیت آنان از موقت به دائم برنامه ریزی شده است.

محرابیان همچنین خبر از اجرای طرح توسعه فولاد شهید خرازی و دیگر طرحهای توسعه ای در این مجتمع داد و گفت: به زودی سرعت و شتاب بیشتری در تولید فولاد این شرکت را شاهد خواهیم بود.

وزیر صنایع تصریح کرد: بر اساس قانون تجارت امروز شرکت فولاد مبارکه با اجرای اصل 44 بخش زیادی از سهام های خود را واگذار کرده که اجرای این امر در گرو وظایفی بوده که بر عهده این شرکت قرار داشته است.

محرابیان همچنین وعده داد که برای دیگر طرح های فولاد مبارکه اصفهان در این شرکت حضور داشته باشد.

کد مطلب 872323

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