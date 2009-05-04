کروبی چهارشنبه به یزد سفر می ‌کند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، کروبی با پرواز ساعت هفت و 20 دقیقه روز چهارشنبه، 16 اردیبهشت‌ ماه جاری وارد فرودگاه شهید صدوقی یزد می‌ شود و پس از آن در گلزار شهدا حاضر خواهد شد و به زیارت قبور مطهر شهدا می رود.

وی در این سفر یک روزه با نخبگان استان یزد و دانشجویان در مرکز فناوری اقبال و سالن ورزشی امام علی(ع) دانشگاه یزد ملاقات خواهد کرد.

کروبی در این سفر همچنین با نماینده ولی فقیه در استان یزد، علما و خانواده شهدا در دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان یزد دیدار و گفتگو خواهد کرد.

سه برنامه دیدار مردمی در سه شهرستان مهم استان یزد در ساعت 17 در مسجد روضه محمدیه یزد، مسجد کوشکنو اردکان در ساعت 20 و مسجد مرشدی در میبد در ساعت 21 نیز از جمله برنامه های دبیرکل حزب اعتماد ملی است.