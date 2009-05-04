کلاس درس فارسی بر سر مزار سلمان هراتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مشهدی رئیس اداره ارشاد تنکابن ظهر دوشنبه در حاشیه این کلاس گفت: زنده یاد سلمان هراتی از شاعران نامی تنکابن و ایران زمین ، شاعر انقلاب از دیار سبز مازندران و رسالت همه فرهنگ دوستان شناساندن شخصیت و تفکر آن شاعر از دست رفته به جامعه است.

وی افزود: در این راستا زنگ فارسی مقطع ابتدایی مدرسه شاهد تنکابن با حضور دانش آموزان و معلم آنان بر سر مزار آن شاعر نامی واقع در روستای مزردشت برگزار شد.

رئیس ارشاد تنکابن گفت: این کار سه سال متوالی انجام می پذیرد و هدف از این کار شناختن ابعاد شخصیتی و تفکر آن شاعر فقید انقلابی توسط دانش آموزان بوده است.



مشهدی ابراز امیدواری کرد با حمایتهای صورت گرفته از سوی اداره کل ارشاد مازندران کار ساخت مقبره سلمان هراتی که در آذر ماه سال گذشته آغاز شده بود و 95 درصد آن انجام یافته تا هفته های آتی به پایان برسد.



