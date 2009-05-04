به گزارش خبرنگار مهر، برنز یلکیچ، رئیس پارلمان بوسنی بعد از ظهر امروز در کنفرانس خبری مشترک با علی لاریجانی، همتای ایرانی خود روابط سیاسی فعلی تهران - سارایوو را مثبت و رو به رشد توصیف کرد و خواستار رشد بیش از پیش مناسبات اقتصادی دو کشور متناسب با علایق سیاسی دو طرف شد.

وی با بیان اینکه امروز روابط اقتصادی ایران و بوسنی به خوبی روابط سیاسی شان نیست، افزود: همانطور که می دانید ما امروز در کشورمان در حال مبارزه اقتصادی و اجتماعی برای تثبیت شرایط عمومی هستیم و در این چارچوب نیز انتظار داریم که روابط مان با ایران گسترش یابد.

این مقام بوسنیایی همچنین با تقدیر از رویکرد مثبت و یاری بخش کشورمان در دوران جنگ کشورش با صرب ها، گفت: ما هیچ گاه مساعدت ها و کمک های گذشته ایران را فراموش نمی کنیم.

یلکیچ در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا بوسنی به رغم اذعان به کمک های بیشمار ایران در دوران جنگ و بازسازی این کشور، بخش عمده مناسبات اقتصادی خود را با طرف هایی چون رژیم صهیونیستی تنظیم کرده است؟ اظهار داشت: من نمی توانم ادعای شما در این خصوص را تائید کنم.

وی خطاب به خبرنگاری که این سئوال را پرسیده بود، افزود: من نمی دانم شما اطلاعات مربوط به گسترش مناسبات اقتصادی بوسنی و اسرائیل را از کجا آورده اید ولی واقعیت این است که در حال حاضر ما بهترین روابط اقتصادی را با کشورهای همسایه و منطقه خود داریم.

رئیس مجلس بوسنی و هرزگوین ادامه داد: امروز کشور ما در حال احیای ظرفیت های اقتصادی و زیرساخت های خود است؛ واقعیت این است که ما کشوری کوچک با مشکلات بسیار هستیم که در حال حاضر برای برقراری ارتباط با دوستان مان تلاش می کنیم. طبعا از این رهگذر خواهیم توانست بخش قابل توجهی از نتایج به بار آمده از جنگ سابق مان را نیز جبران کنیم.

یلکیچ تصریح کرد: برای ما بسیار مهم است که دوستی مانند ایران داشته باشیم البته یادآوری این نکته هم لازم است که همواره تلاش می کنیم هیچ دشمنی برای خودمان نتراشیم!

این مقام بوسنیایی در واکنش به سخن خبرنگاری که مدعی شد اطلاعات مربوط به روابط رژیم صهیونیستی و بوسنی را از شبکه بی.بی.سی دریافت کرده، گفت: ممکن است بی.بی.سی اطلاعات خود را از منابع مختلفی گردآوری کند اما واقعیت این است که ما روابط اقتصادی چشم گیری با اسرائیل نداریم و همواره تلاش کرده ایم تا اصل توازن را در برقراری روابط با کشورهای مختلف رعایت کنیم.

دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از دیدار با برنز یلکیچ، همتای بوسنیایی خود در واکنش به طرح مجدد لایحه تحریم ایران در کنگره و سنای آمریکا در زمینه فروش بنزین تاکید کرد: این قبیل اقدامات ادامه رفتارهای احمقانه آمریکایی هاست.

وی با ابراز تاسف از دوگانگی های موجود در رویکردهای ایالات متحده گفت : این قبیل موضع گیری ها در آمریکا برای ما تازگی ندارد و یکی ازمشکلات دیپلماسی آمریکایی همین رفتارهای دوگانه است اما قطعا این مباحث و رویکردها موجب گسترش بی اعتمادی خواهد شد.

لاریجانی تصریح کرد : اگر رویکرد آنها تغییر است باید بدانند که با عربده کشی و مانورهای تبلیغاتی نمی توان تغییری حاصل کرد و طبعا این اقدامات راه حل صحیح نیست.

رئیس مجلس بوسنی نیز در جمع خبرنگاران با تاکید بر تمایل کشورش به گسترش مناسبات با ایران، بر لزوم تعمیق مناسبات اقتصادی تهران - سارایوو در ابعاد مختلف تاکید کرد.