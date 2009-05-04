تسهیلات پرداختی بانک ملی گلستان به بخش صنعت و معدن 102 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، برات کریمی عصر دوشنبه به خبرنگاران در این زمینه افزود: همچنین در این مدت بیش از پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت شد که نسبت به سال قبل از آن 135 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: از مجموع تسهیلات پرداختیٍ، هزار و 198 میلیارد ریال در بخش کشاورزی بوده و در مجموع بیش از 50 درصد از مجموع تسهیلات پرداخت شده توسط 11 بانک دولتی در استان، تنها از سوی بانک ملی پرداخت شده است.

مدیر امور شعب بانک ملی گلستان گفت: سال گذشته بیش از 127 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به زوجهای جوان در این شعب پرداخت شد که نسبت به سال 86 حدود 260 درصد رشد داشته است و 25 میلیارد ریال نیز تسهیلات برای رفع احتیاجات ضروری و درمان بیماران خاص در سال گذشته به بیماران خاص پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: بانک ملی با 470 میلیارد ریال جایزه همانند سالهای گذشته بیشترین جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز را در سیستم بانکی پرداخت می کند و پایان ماه جاری آخرین مهلت برای شرکت در این قرعه کشی است.

به گفته کریمی، با توجه به افزایش جمعیت برای ارائه خدمانت مطلبوبتر به مردم و مشتریان، بانکداری الکترونیک باید گسترش یابد و در این راستا از طریق سیستم تلفن همراه بانک ملی کلیه قبوض و خدمات متعدد قابل ارائه است.

وی عنوان کرد: اکنون 60 شعبه بانک ملی در استان فعالیت دارند که 49 شعبه آن به سامانه خودپرداز مجهز و 208 هزار نفر از مشتریان این بانک دارای کارت الکترونیکی ملی هستند.