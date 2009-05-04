به گزارش خبرنگار مهر، میر حسین موسوی روز دوشنبه در نشست خود با دانشجویان دانشگاه مازندران در پاسخ به سئوالی درباره اینکه چه سازوکاری در صورت انتخابتان به عنوان رئیس جمهور آینده ایران ارائه خواهید کرد که خواسته ها و آرمان های دولت بر قانونمندی غلبه نکند، گفت: در مرحله اول به ذهنم می رسد که هر دولتی که روی کار بیاید مدتی را به سختی باید بگذراند تا ثبات لازم را در کشور حاکم کرده و دستگاه های برنامه ریزی را مجددا احیا نماید. به عنوان مثال بدون وجود شورای عالی پول و اعتبار هیچ سیاست پولی درستی نمی توان داشت.

وی ادامه داد : لذا ساختارهایی که تصمیم گیری ها را عقلانی و دولت را با برنامه هماهنگ می کند نگاه مجدد به بودجه و کسری 40 میلیاردی آن، ایجاد فضای کسب و کار، ایجاد نهادی که منظم و هماهنگ با قوا بتواند فضای سرمایه گذاری در کشور ایجاد کند، حمایت از تولید داخلی از جمله اقداماتی است که دولت در مرحله اول باید انجام دهد تا نقطه آغازی برای برنامه های توسعه باشد.

این داوطلب ریاست جمهوری افزود: اگر بنده به عنوان رئیس جمهور آینده جمهوری اسلامی ایران انتخاب شوم در صورتی که برنامه 5 ساله از سوی دولت نهم ارائه شود آن را از مجلس پس گرفته و اصلاحاتی را در آن انجام خواهم داد اما در غیر این صورت برنامه مدونی را در راستای بیشتر کردن تعهدات دولت ارائه خواهم کرد.

موسوی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به بحران های جهانی فرصت ها و تهدیداتی برای اقتصاد کشورمان بوجود آمده، برنامه شما برای استفاده بهتر در این حوزه چیست، اظهار داشت: بحران داخلی و اقتصاد جهانی در حال حاضر وجود دارد و نمی توان منکر آن شد. ریخت و پاش هایی که در سطح کشور انجام می شود و مصوبات چندصدتایی که در استانها صورت می گیرد که تنها تعهدات دولت را بیشتر می کند و قطعا دولت قدرت اجرای آن را ندارد، هیچ معنای توسعه ای نیز ندارد و بیشتر تحریک ذهنی و روانی استانها و استفاده سیاسی از آن مد نظر است .

وی گفت : متاسفانه اولویت برای انجام طرح ها برای محل هایی است که هورای بیشتری برای دولت می کشند.

نخست وزیر کشورمان در دوران دفاع مقدس ادامه داد: طرح اقتصادی بنده برای استفاده آن در دولت آینده، ظرف یکی دو هفته آینده و تا قبل از انتخابات به مردم ارائه می شود تا آنها با مطالعه دراین زمینه بتوانند تصمیم گیری کنند.

دانشجویی پرسید که آیا سید محمد خاتمی در کابینه شما جایی خواهد داشت یا خیر، که میر حسین موسوی پاسخ داد: خاتمی برادر عزیز بنده است و از اول انقلاب با یکدیگر و در کنار هم کار کرده ایم و الان هم با هم هستیم. بنده جرات نمی کنم که به آقای خاتمی بگویم که در دولت کمکم کند چون به موقعیت و جایگاه و احترام بین المللی ایشان آگاهم و آقای خاتمی برای کشور خدمات بزرگی انجام داده است و بهترین خدمت را هم می تواند در آینده داشته باشد.

وی تاکید کرد: باید از ظرفیت های آقای خاتمی با توجه به روحیه ایشان در بعد بین المللی بهره گرفت تا از شرایط فعلی به شرایط بهتری در این زمینه برویم.

موسوی در پاسخ به سئوال دانشجویی که نظر وی را درباره اصل 15 قانون اساسی و حقوق قومیت ها پرسید، یادآوری کرد که شعار بنده ایران پیشرفته با قانون، عدالت و آزادی است ، ما هر نوع تحولی را بخواهیم انجام دهیم که به آشفتگی و آشوب نکشد و مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرد تنها با عمل به قانون میسر خواهد شد. ظرفیت های فراموش شده بسیاری در قانون وجود دارد که از جمله آن از اصول مربوط به شوراها و دیگر اصول مهم است که بنده در صدد احیای آن هستم.

نخست وزیر کشورمان در دوران دفاع مقدس با بیان اینکه 7 اصل مربوط به شوراها که در قانون اساسی آمده هم اکنون به طور ناقص درکشور اجرا می شود، گفت: یکی ازاولین کارهای بنده در دولت آینده این خواهد بود که وزارت کشور را موظف خواهم کرد که قانونی مطابق آنچه برای شوراها آمده است را تدوین کند.

وی در پاسخ به سئوال دبیر انجمن اسلامی دانشگاه مازندران که خواستار ارائه نظرات صریح میر حسین موسوی درباره موضوعات مطرح شده شد، اظهار داشت: بنده برای اینکه با فضایی روشن و صادقانه وارد انتخابات شوم بیانیه ای روشن ارائه کردم و اهداف خود را در آن بیان نمودم. بنده با طیف وسیعی از نیروها در جامعه آشنا هستم و رابطه دارم. مطمئنا کسی نمی تواند من را محدود کند که با چه کسی ارتباط داشته باشم. ارتباط بنده ارتباط وسیعی است اما با استقلال در تصمیم گیری. از سویی با اهالی فرهنگ نیز ارتباطی گسترده دارم .

موسوی یادآوری کرد که همواره به تعهداتم پایبند خواهم بود چون امنیت تنها برای دولت خوب نیست بلکه امنیت باید برای مردم باشد و هدف دولت هم همین موضوع باشد. دومین مسئله ای که مطرح کردم این است که یکی از مهمترین هدف های بنده ایجاد آزادی از ترس و رهایی از نیاز است. بنده می توانم شعاری را مطرح کنم و پای آن بیاستم این قضاوت دانشجویان است که باید ببینند من توان عملی کردن آن را دارم یا خیر.

نماینده بسیج دانشجویی نیز خطاب به میر حسین موسوی گفت که گشت ارشاد دغدغه اصلی مردم نیست که شما آن را مطرح می کنید که وی پاسخ داد: موسسات جدید در کشور ما قبل از مشروطیت بوجود آمدند و پس از انقلاب نیز نهادهایی به آن اضافه شدند به عنوان مثال امام وقتی اول انقلاب به ارتش حمله شد از آن دفاع کرد اما در کنار آن جهاد و سپاه را بوجود آورد، اما ما دستگاه هایی که رفتار دولت را منطبق با قانون و عقل عمل می کند را از بین برده ایم و متاسفانه اکنون عقلانیت در سیاست ها از بین رفته است.

وی با بیان اینکه در کتاب اصول کافی بخشی به موضوع عقل اختصاص داده شده است که باید به آن فکر کنیم، اظهار داشت: به عنوان اولین قدم باید به عقلانیت برگشت اگر نرخ تورم 25 درصدی به 50 درصد برسد، اگر ما تمام خیابانهای بابلسر، ساری و تهران را پر از ماشین های گشت ارشاد کنیم نمی توانیم جلوی بداخلاقی ها را بگیریم. بحث من این است که اگر به ریشه ها پرداخته شود و ما مجموعه ای از سیاست های اقتصادی و فرهنگی را دنبال کنیم اگر ماشینی را برای انجام چنین طرحی به خیابانها بفرستیم به دنبال اوباش می گردد نه اینکه خانمی را از شوهرش جدا کند.

موسوی با بیان اینکه باید درباره این موضوع ها عمیق فکر کنیم، افزود: چرا واردات را کنترل نمی کنیم و مشکلات را از ریشه حل نمی کنیم ولی با مردم برخورد می کنیم که مطمئنا این به ضرر اسلام است و من مخالف با این موضوع هستم و مطمئنا جلوی آن را خواهم گرفت همه نیروهای امین جامعه اگر شاهد طرحی باشند که مشکلات را عمیقا حل کند آن را بهتر خواهند پسندید تا استفاده از شیوه هایی برای ترس.

نخست وزیر کشورمان در دوران دفاع مقدس در پاسخ به سئوال دیگر نماینده بسیج دانشجویی درباره چگونگی برقراری رابطه با آمریکا، گفت: بنده هنوز کاره ای نیستم که با آمریکا رابطه برقرار کنم اما نامه ای برای اینکه به رئیس جمهور جدید آمریکا تبریک بگویم ننوشتم و هیچ گاه دوگانه در خصوص برقراری رابطه با آمریکا صحبت نکردم.

وی ادامه داد: بنده گفته ام ادبیات آمریکایی ها از زمان روی کار آمدن اوباما نسبت به گذشته فرق کرده است و اگر این ادبیات در عمل نیز انجام شود به رابطه با آمریکا فکر خواهیم کرد این دیگر نیازی به نامه تبریک نوشتن برای اوباما ندارد.

موسوی تاکید کرد: برخورد با بحث پیچیده دیپلماتیک با شعارها از خساراتی است که طی این سالها به ما رسیده که قطعا بنده در صورت رئیس جمهور شدن آن را عوض خواهم کرد.

نخست وزیر کشورمان در دوران دفاع مقدس در پاسخ به سئوال دانشجویی درباره سهمیه بندی جنسیتی گفت : بنده با سهمیه بندی جنسیتی مخالفم همچنین با لایحه چند همسری که هم اکنون در مجلس منجمد شده است مخالفت دارم و اگر رای بیاورم این لایحه منجمد شده را از مجلس پس خواهم گرفت.

وی ادامه داد: من همچنین با نصب دوربین در دانشگاه ها مخالفم و با هر برخوردی که آزادی دانشجویان را کم کند و یا فضایی امنیتی به خصوص در دانشگاه ها حاکم کند مخالفت دارم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه پاسخ به سئوالات نماینده بسیج دانشجویی که از وی پرسیده بود مگر پدرتان بعد از دوران نخست وزیری شما با بازگشت شما به سیاست مخالفت نکرده بود، اظهار داشت: پدر بنده با بازگشتم به سیاست هیچگونه مخالفتی ندارد بنده نیز رسیدگی به مستعضعفان را از پدرم فرا گرفته ام و ایشان علیرغم سن بالایشان بسیار روشنفکر هستند.

یکی دیگر از نماینده های بسیج دانشجویی از میر حسین موسوی پرسید که نظرتان درباره نامه جامعه مدرسین مبنی بر غیر مشروع بودن سازمان مجاهدین چیست که وی پاسخ داد: من با سازمان مجاهدین "این همانی" ندارم. اعضای سازمان افراد شناخته شده ای هستند که هویت مستقلی دارند. به عنوان مثال یکی از علما درباره دبیر کل فعلی این تشکل موضوعاتی را در گذشته مطرح کرده بود که امام ضمن مخالفت با این موضوعات از وی حمایت کرده بود.

وی اضافه کرد: جامعه مدرسین یک تشکل روحانی است که البته اطلاعیه های سیاسی هم می دهد اما این اطلاعیه برای ما تکلیف فقهی ایجاد نمی کند. بنده سازمان مجاهدین را یکی از سازمان های قانونی می دانم که مجوز دارد که برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم از بنده حمایت کرده اند من هم از حمایت آنها استقبال می کنم.

میر حسین درباره مسئله دموکراسی خواهی و حکومت دوگانه که از سوی نماینده بسیج دانشجویی سئوال شده بود گفت: ما نظام جمهوری اسلامی را داریم و از آنچه امام فرمودند هیچ کلمه ای بیشتر نمی گوییم. بنابراین جمهوریت همواره با اسلامیت مطلوب است و هر کدام از اینها تضعیف شود به ضرر کشور است.

وی در پاسخ به سئوال دانشجویی درباره اینکه نظرشما در خصوص تشکیل حکومت جهانی اسلامی که از آرمان های امام بود چیست و برنامه شما برای ایجاد حکومت اسلامی و حمایت از مستعضعفان چیست، تصریح کرد: حکومت اسلامی و حمایت از مستضعفان در سایه اسلام ناب محمدی (ص) و عاری شدن آن از تحجر شکل می گیرد.

نخست وزیر کشورمان در دوران دفاع مقدس در پاسخ به یکی دیگر از سئوالات نماینده بسیج دانشجویی که خواستار بیان نقاط قوت دولت نهم از سوی میر حسین موسوی شده بود خاطر نشان کرد: قطعا دولت نقاط قوتی دارد اما بنده نه تریبونی دارم و نه امکانات صدا و سیما در اختیار بنده است و متاسفانه صدا و سیما با این اقدامات فضای انتخابات را رو به پرت شدن می برد.

موسوی افزود: من وقتم را برای دفاع از نقاط قوت دولت احمدی نژاد نمی گذارم چون طی 24 ساعت تمام کانال های تلویزیون در خدمت دولت است و از خدمات آنها تقدیر و تشکر می کند.

دانشجویی از بین حاضرین فریاد زد آیا شما هنوز هم خود را بسیجی می دانید یا خیر، که میر حسین پاسخ داد: بنده خودم را بسیجی واقعی می دانم که قانون اساسی را قبول دارد و بیش از همه به آن پایبند است، از رای مردم دفاع می کند و حافظ ناموس مردم است چون اگر چنین بسیجی پای صندوق های رای باشد مردم او را برادر خود می دانند.

نماینده یک تشکل دیگر نیز خطاب به میر حسین موسوی پرسید گفت که قانون اساسی بیشترین ظرفیت ها برای پرورش دیکتاتوری و بردن فضا به سمت عده ای خاص دنبال کرده است و موسوی پاسخ داد: بنده به قانون اساسی معتقدم و به همین دلیل در انتخابات شرکت می کنم و با نظر شما مخالف هستم ، قطعا از قانون اساسی نمی توانم عبور کنم خون شهدا را دیده ام و قانون اساسی را باعث نرفتن کشور به سمت دیکتاتوری و اسلام آمریکایی می دانم. عبور از قانون اساسی باعث می شود به سمت اسلام آمریکایی و دیکتاتوری برویم.

وی در پایان در پاسخ به سئوالی درباره سخنان کاندیداها و پیروزی آنان بر اساس وعده هایی که به آن عمل نمی شود، خاطر نشان کرد: شما شعور دانشجویان را نادیده می گیرید. هر چند که در گذشته رای داده اید و اگر داده اید شاید اشتباهی مرتکب شده اید. دانشجویان حرف های کاندیداها را می شنوند و بر اساس تعقل به آن فرد رای می دهند فکر نمی کنم تا کنون کسی شما را مجبور کرده باشد که رای بدهید و یا اینکه شخص خاصی را در رای دادنتان انتخاب کنید.