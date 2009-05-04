اخبار کوتاه حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد این کارگاه‌ها با هدف آموزش و ارتقاء سطح فیلمسازان مراکز استانی حوزه هنری و برای حضور مؤثر فیلمسازان جوان در پنج منطقه به صورت فشرده برپا می‌شود.

"از ایده تا فیلمنامه" و "از فیلمنامه تا تدوین" مباحثی هستند که در سومین دوره کارگاه‌های آموزش فیلمسازی مستند آموزش داده می‌شود. در این دوره از کارگاه‌ها فیلمسازانی که حداقل دو فیلم کوتاه تولید کرده باشند، می‌توانند شرکت کنند. پنجمین جشنواره فیلم کوتاه دینی "رویش" به همت اداره کل امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری از نهم تا 12 آذر در مشهد برگزار می‌شود.

- ششمین جشنواره سراسری "تئاتر ماه" به همت مرکز هنرهای نمایشی از 23 تا 30 مهرماه برگزار می‌شود. این جشنواره با تأکید بر محورهای معنویت، اندیشه و هنر در تهران برپا می‌شود. موضوع آثار آزاد بوده و متون مرتبط با مضامین "سال اصلاح الگوی مصرف" و "ایثار و شهادت" اولویت دارند.

علاقمندان تا 15 خردادماه فرصت دارند سه نسخه از نمایشنامه خود را همراه با فرم تقاضانامه شرکت در جشنواره به نشانی دبیرخانه واقع در تقاطع خیابان حافظ و سمیه، طبقه چهارم ساختمان ستادی، مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری ارسال کنند.

- سینما فلسطین همدان به همت حوزه هنری نیمه اول مرداد همزمان با برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان به بهره‌برداری می‌رسد. زیباسازی بخش‌های داخلی شامل بازسازی سکوها، تعویض صندلی‌ها، موتورخانه، تهویه، توسعه لابی و دکوراسیون در دو سالن با 350 صندلی، سیستم دالبی و نمای بیرونی و با همکاری موسسه سینماشهر و استانداری همدان انجام می‌شود. بازسازی سینما بهمن و عصر جدید گرگان، بهمن سنندج، فرهنگ ساری، هجرت گنبد کاووس و سینما شیراز ادامه دارد.