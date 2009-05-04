افزایش بنیه اعتقادی و سیاسی پاسداران و بسیجیان از اولویتهای سپاه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سردار غلامرضا احمدی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از مربیان آموزش عقیدتی سیاسی سپاه امام رضا(ع) و نکوداشت مقام استاد شهید مطهری افزود: رمز ماندگاری سپاه توجه خاص به تربیت و ساختن نیروهای متعهد، مومن، بصیر و ولایت پذیر است.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) گفت: تجهیزات و آموزش های نظامی وقتی کارآمد و کارساز خواهد بود که عوامل و عناصر به کار گیرنده تجهیزات و تکنولوژی، متکی بر اعتقادات ناب اسلامی و روحیه معنوی و ایثارگری باشند.

وی افزود: ماموریت اصلی سپاه پاسداری از انقلاب و صیانت از دستاوردهای آن است و محدود کردن سپاه به مسائل صرف نظامی جفا به این نهاد مقدس است.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) گفت: سپاه رسالت دارد تا به وسیله نشر مسائل اعتقادی، هویت بخشی دینی و عمق بخشی مسائل اعتقادی و سیاسی جامعه تا آخرین حلقه تشکیلاتی بسیج تعادل جامعه را در شرایط مختلف کشور حفظ نمایند.

سردار احمدی در ادامه با اشاره به شخصیت والای شهید مطهری افزود: یکی از کارهای اساسی ایشان حفظ خلوص فکری و ایدئولوژیک یک نهضت اسلامی بود.

وی اظهار داشت: امسال سپاه امام رضا(ع) اعتبار قابل توجهی را در سر فصل پروژه عمق بخشی فرهنگی و اعتقادی، حول محور آثار علامه مطهری منظور خواهد کرد.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) در پایان اظهار امیدواری کرد تا با نشر و مطالعه کتب شهید مطهری در سطح جامعه بتوان تحول فرهنگی و اعتقادی بین جوانان بوجود آید.

حجت الاسلام کدخدایی نماینده ولی فقیه در سپاه امام رضا(ع) نیز در این مراسم گفت: برای اینکه دشمن نتواند به مرزهای فکری و عقیدتی ما نزدیک شود، باید آگاهی خود را بالا ببریم.

وی گفت: روحانیون مبلغان اصلی دین و شریعت هستند و شهید مطهری از چهره های درخشان روحانیون و نظام اسلامی بود.

حجت الاسلام کدخدایی ادامه داد: شهید مطهری هم در جهت افزایش دانش و معلومات دینی فکری و هم در بحث الگو بودن برای جامعه ما و برای همه کسانی که در این مسیر طی طریق می نمایند یک الگوی بسیار موفق بوده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه امام رضا(ع) در ادامه بر نقش بسیج و سپاه در حفظ و تداوم ارزشهای انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: برای حضور در میدانهای دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی لازم است این نیروی عظیم مردمی خودش را به ابراز اعتقادی و فرهنگی مجهز و آراسته کند.

وی در پایان از همه مربیان عقیدتی در سپاه خواست با پرداختن به مسائل دینی و اعتقادی در بین جوانان و نوجوانان در جهت مقابله با هجمه های فرهنگی و ضد اخلاقی گامهای اساسی بردارند و خلاءهای معنوی را جبران نمایند.

در پایان این مراسم، تعدادی از مربیان عقیدتی سیاسی سپاه امام رضا(ع) مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.