اعلام سرانه دانشجویان علوم پزشکی در بودجه 88/ افزایش سرانه رفاهی

مسعود ابوالحلاج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سرانه ای که برای دانشجویان علوم پزشکی در سال 88 پیش بینی شده است بر اساس تعیین اعتبار برای رشته ها و مقاطع مختلف بوده و در این میان به ازای هر دانشجو اعتباری جداگانه برای امور رفاهی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بودجه و منابع وزارت بهداشت اضافه کرد: برای هر دانشجو اعتبار جداگانه ای در نظر گرفته شده که در لایحه بودجه 88 به تصویب رسیده است. بر این اساس، برای هر دانشجوی کاردانی سالانه یک میلیون و 700 هزار تومان، برای هر دانشجوی کارشناسی دو میلیون و 600 هزار تومان، برای هر دانشجوی کارشناسی ارشد سالانه 5 میلیون و 400 هزار تومان، برای هر دانشجوی دکتری حرفه ای 7 میلیون و 700 هزار تومان و برای هر دانشجوی تخصصی پزشکی 10 میلیون و 300 هزار تومان تعیین شده است.

وی میزان اعتبار رفاهی سالیانه برای هر دانشجوی علوم پزشکی را در بودجه 88، 460 هزار تومان ذکر کرد و افزود: این اعتبار رفاهی برای هر دانشجو در سال گذشته 290 هزار تومان بود که نسبت به سال گذشته با افزایش روبرو بوده است.

ابوالحلاج خاطرنشان کرد: در سرانه رفاهی، هزینه های دانشجویی، غذا، ایاب و ذهاب و خوابگاه نیز در نظر گرفته شده است.