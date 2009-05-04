پروژه های کلنگ خورده شهری مشهد تا نیمه نخست امسال به اتمام می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان شهردار مشهد ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد با تاکید بر تسریع در جهت اتمام پروژه های نیمه تمام شهری افزود: در حال حاضر پروژه های سنواتی داریم که تاریخشان به دو دهه قبل بر می گردد و ما تلاش خود را به کار گرفته ایم تا برای همیشه آنها را به نتیجه برسانیم.

شهردار مشهد تصریح کرد: در تلاش هستیم که همه پروژه های کلنگ خورده قبل از سال 88 تا نیمه نخست امسال را به اتمام برسانیم.

وی افزود: در این راستا همه استطاعت و امکانات خود را به کار می گیریم و حتی پروژه جدیدی را آغاز نمی کنیم تا تصفیه حسابی 100 درصدی در پروژه های عمرانی انجام گیرد و شهروندان از برکت انجام صحیح و بهره برداری درست از پروژه ها رضایت خاطر داشته باشند.

وی با تاکید بر کاهش زمان اجرای پروژه ها اظهار داشت: قصد داریم که پروژه هایی را آغاز کنیم که بدانیم بلافاصله به اتمام می رسد و این پروژه ها با افق های یک ساله و یک سال و نیمه تعریف شده باشند.

وی از مدیرعامل جدید سازمان عمران خواست ظرف مدت سه ماه آینده آسفالت پلیمری را جهت استفاده در معابر شهری بکارگیری نماید.

پژمان کیفیت مطلوب، هزینه کمتر و دوام و سرعت بیشتر در اجرا را از مزایای این نوع آسفالت برشمرد و افزود: با بکارگیری از این آسفالت که ضخامتش 3/1 آسفالت معمولی بوده و انعطاف آن در برابر گرما و سرما بیشتر است می توان علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها، ایجاد ایمنی و تردد روان و اصلاح زیرساخت های شهری را فراهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای تولید آسفالت پلیمری قدمهایی برداشته شده و تلاش هایی انجام شده اما تاکنون خروجی به دست نیامده است.

شهردار مشهد خطاب به مدیرعامل جدید سازمان عمران بر اجرای پروژه های عمرانی طبق طرح مصوب، برنامه زمان بندی و به حداقل رساندن زمان و هزینه های اجرایی، برنامه ریزی جهت بهره برداری حداکثری ازتمام ظرفیت های سازمان، بهره گیری از علوم و تکنولوژی روز در اجرای پروژه های عمرانی، توجه به مسائل رفاهی، معیشتی و آموزشی پرسنل سازمان، کوچک سازی سازمان و بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی، افزایش اثربخشی و کارآیی سازمان با بهره گیری از مشارکت و همکاری متخصصین ذی ربط و به روز آوری ماشین آلات و کیفی سازی آن و بهره برداری بهینه از ظرفیت آنها به خصوص در حوداث تاکید کرد.

طی این مراسم حمید گشایشی به عنوان مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد معرفی و از تلاش های محسن نیک پور تقدیر و تشکر شد.