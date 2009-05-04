18 دوره کلاس مربیگری کوهنوردی در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید معین شجاعی لنگری بعد از ظهر دوشنبه در مراسم معرفی رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان تنکابن اظهار داشت: با برگزاری کلاس های فوق بالغ بر 500 نفر از کوهنوردان استان آموزش های مختلف کوهنوردی را دیدند.

وی خاطرنشان کرد: هیئت کوهنوردی استان نسبت به برگزاری کلاس های کوهنوردی برای دانش آموزان و دانشجویان مشکلی ندارد.

رئیس هیئت کوهنوردی مازندران با اشاره به انتشار نشریه تخصصی هیئت تصریح کرد: اولین همایش کوهنوردی استان یکم خرداد ماه سال جاری در عباس آباد بهشهر برگزار می شود.

شجاعی لنگری با بیان اینکه هزینه های رشته کوهنوردی بسیار بالا است، یادآور شد: ساختار کوهنوردی مازندران تغییر خواهد کرد.

وی با اشاره به وجود دیوار سنگ نوردی در تنکابن گفت: دیوار سنگ نوردی استاندارد در مازندران وجود ندارد.

در پایان این مراسم، امیر ضیایی به عنوان رئیس جدید هیئت کوهنوردی چالوس منصوب شد.