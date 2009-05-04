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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۵۵

طی سه ماه اخیر؛

18 دوره کلاس مربیگری کوهنوردی در مازندران برگزار شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کوهنوردی مازندران از برگزاری 18 دوره کلاس مربیگری کوهنوردی طی سه ماهه اخیر در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید معین شجاعی لنگری بعد از ظهر دوشنبه در مراسم معرفی رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان تنکابن اظهار داشت: با برگزاری کلاس های فوق بالغ بر 500 نفر از کوهنوردان استان آموزش های مختلف کوهنوردی را دیدند.

وی خاطرنشان کرد: هیئت کوهنوردی استان نسبت به برگزاری کلاس های کوهنوردی برای دانش آموزان و دانشجویان مشکلی ندارد.

رئیس هیئت کوهنوردی مازندران با اشاره به انتشار نشریه تخصصی هیئت تصریح کرد: اولین همایش کوهنوردی استان یکم خرداد ماه سال جاری در عباس آباد بهشهر برگزار می شود.

شجاعی لنگری با بیان اینکه هزینه های رشته کوهنوردی بسیار بالا است، یادآور شد: ساختار کوهنوردی مازندران تغییر خواهد کرد.

وی با اشاره به وجود دیوار سنگ نوردی در تنکابن گفت: دیوار سنگ نوردی استاندارد در مازندران وجود ندارد.

در پایان این مراسم، امیر ضیایی به عنوان رئیس جدید هیئت کوهنوردی چالوس منصوب شد.

کد مطلب 872348

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