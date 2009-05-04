به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای صنفی نمایش مقرر شد فیلم "پاتو زمین نذار" از چهارشنبه 23 اردیبهشت در گروه سینمایی عصر جدید بجای"بیست" عبدالرضا کاهانی اکران شود. همچنین در این جلسه نامه بهرام بیضایی برای حمایت از اکران فیلم "وقتی همه خوابیم" قرائت شد.

"پاتو زمین نذار" به تهیه‌کنندگی حبیب اسماعیلی داستان زندگی مردی مرفه است که گرفتار مشکلاتی می‌شود و اعتبارش را از دست می‌دهد. ایرج قادری، مهرانه مهین‌ترابی و شیلا خداداد در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند.

قادری فیلم‌های سینمایی "محاکمه"، "چشمان سیاه"، "تاراج"، "می‌خواهم زنده بمانم" و "آکواریوم" را کارگردانی کرده است. "محاکمه" فیلم قبلی او سال 86 روی پرده سینماها رفت. "بیست" از اول فروردین در گروه سینمایی عصرجدید روی پرده است.