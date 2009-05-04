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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۳۲

"پاتو زمین نذار" هفته آینده اکران می‌شود

"پاتو زمین نذار" هفته آینده اکران می‌شود

فیلم سینمایی "پاتو زمین نذار" به کارگردانی ایرج قادری از چهارشنبه هفته آینده در گروه سینمایی عصر جدید روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای صنفی نمایش مقرر شد فیلم "پاتو زمین نذار" از چهارشنبه 23 اردیبهشت در گروه سینمایی عصر جدید بجای"بیست" عبدالرضا کاهانی اکران شود. همچنین در این جلسه نامه بهرام بیضایی برای حمایت از اکران فیلم "وقتی همه خوابیم" قرائت شد.

"پاتو زمین نذار" به تهیه‌کنندگی حبیب اسماعیلی داستان زندگی مردی مرفه است که گرفتار مشکلاتی می‌شود و اعتبارش را از دست می‌دهد. ایرج قادری، مهرانه مهین‌ترابی و شیلا خداداد در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند.

قادری فیلم‌های سینمایی "محاکمه"، "چشمان سیاه"، "تاراج"، "می‌خواهم زنده بمانم" و "آکواریوم" را کارگردانی کرده است. "محاکمه" فیلم قبلی او سال 86 روی پرده سینماها رفت. "بیست" از اول فروردین در گروه سینمایی عصرجدید روی پرده است.

کد مطلب 872358

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