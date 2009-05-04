به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری دوسالانه‌های ملی هنرهای تجسمی ایران اعلام کرد ژیلا کامیاب، شهلا حبیبی، پریوش گنجی، محمدابراهیم جعفری و ایرج اسکندری اعضای هیئت انتخاب آثار بخش نقاشی هستند.

همچنین هیئت داوری بخش نقاشی را منصوره حسینی، مهدی حسینی، ژیلا کامیاب، شهلا حبیبی، پریوش گنجی، محمدابراهیم جعفری و ایرج اسکندری تشکیل می‌دهند. فریده شاهسوارانی دبیر بخش هنر جدید و جمشید حقیقت‌شناس، سمیا صیقلی، افشان کتابچی، مجید حسینی‌راد و علی‌اصغر کفشچیان مقدم نیز اعضای هیئت انتخاب آثار بخش هنر جدید هستند.

حسین خسروجردی، بهروز دارش، جمشید حقیقت‌شناس، سمیا صیقلی، افشان کتابچی، مجید حسینی‌راد و علی‌اصغر کفشچیان مقدم نیز داوری بخش هنر جدید را بر عهده دارند.



ششمین نمایشگاه تجلی احساس به مناسبت میلاد حضرت فاطمه (س) و هفته گرامیداشت مقام زن با حضور هنرمندان زن ایرانی در رشته‌ نقاشی و هنر جدید 31 خرداد در فرهنگسرای نیاوران برپا می‌شود.