به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، شیخ عکرمه صبری رئیس شورای عالی اسلامی فلسطین و خطیب مسجدالاقصی طی نشستی نسبت به حفایهای رژیم اشغالگران در اطراف مسجدالاقصی هشدار داد و اظهار داشت: حفاریهای صهیونیستها خطری جدی برای مسجدالاقصی به دنبال دارد و هر لحظه امکان فروپاشی آن حس می شود.

وی در این نشست که به مناسبت قدس پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 قدس برگزار شد، تصریح کرد: هیچ نشانه ای دال بر حضور یهودیان در اطراف مسجدالاقصی یا منطقه سلوان وجود ندارد که صهیونیستها به منظور اثبات وجود هیکل موهوم به آن استناد کنند.

شیخ عکرمه صبری با بیان اینکه قدس برای همیشه پایتخت فرهنگی جهان عرب خواهد ماند، یادآور شد: در طول تاریخ فرهنگ و تمدن قدس بارها مورد هدف اشغالگران قرار گرفته است. نیرویهای اشغالگر می خواهند ماهیت مسلمانان را که از قرنها پیش در این سرزمین ساکن شده اند، از بین ببرند.

وی افزود: صهیونیستها باید بدانند مسجدالاقصی محل معراج و دروازه زمین به آسمان است.

خطیب مسجدالاقصی با اشاره به اینکه خطراتی از سوی رژیم اشغالگر به منظور یهودی سازی قدس، طرد ساکنان و تغییر آثار اسلامی آن احساس می شود که به صورت برنامه ریزی شده انجام می دهند، گفت: اگرچه ملت فلسطین صلح را انتخاب کرده اند اما اشغالگران وحشیانه ترین اعمال را در قبال ملت ما انجام می دهند.