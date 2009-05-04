تردد خودروهای سنگین مهمترین چالش بحث ترافیکی کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی سلیم نیا ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عبور خودروهای سنگین از معابر شهری کرمان مهمترین مشکل ترافیکی شهر کرمان است که موجب بروز تصادفات رانندگی و ترافیک سنگین در معابر شهری می شود.

وی تصریح کرد: کمربندی جنوبی شهر کرمان پس از 18 سال پیگیری در نیمه نخست امسال به بهره برداری می رسد.

وی خاطرنشان کرد: با اتصال بزرگراه شرقی به میدان بیرم آباد، انتقال پایانه شرکت نفت از داخل شهر به خارج از شهر و احداث پارکینگ در مبادی ورودی شهر برای پارک خودروهای سنگین می توان تردد این خودروها در شهر کرمان را کاهش داد.

فرمانده راهنمایی و رانندگی استان کرمان بیان کرد: طرح بهبود روش های اجرایی در ثبت و رسیدگی به تصادفات و بررسی آماری با بهره گیری از نرم افزار برای نخستین بار در استان کرمان سال گذشته اجرا شد و این طرح در سال جاری به عنوان پایلوت در سمنان اجرایی می شود.

سلیم نیا از ارائه 201 طرح ترافیکی به شهرداری های استان کرمان در سال گذشته خبر داد و افزود: از مجموع این طرح ها 73 طرح به شهرداری کرمان ارائه شده بود که این شهرداری 90 درصد طرح های خود را اجرایی کرد.

وی تصریح کرد: پس از شهر کرمان بیشترین طرح های ترافیکی به شهرهای جنوبی و غربی استان ارائه شد که پیشرفت این طرح ها در برخی از شهرهای جنوبی استان کمتر از 30 درصد است.

سلیم نیا یادآور شد: در سال جاری 38 طرح ترافیکی به شهرداری های استان ارائه شده است.