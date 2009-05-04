بهره برداری از 200 واحد مسکونی در تایباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، مهدی شوکتیان مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از 200 واحد مسکونی روستایی و طرح هادی شهرک شهید بهشتی از توابع باخرز تایباد گفت: در شهرستان تایباد طی سال جاری 458 واحد مسکونی با تسهیلات بانکی و با نظارت و الویت بندی بنیاد مسکن آغاز گردیده است که 200 واحد آن امروز به صورت همزمان در تایباد به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه نگاه دولت نهم در عمران و آبادی روستاها طی چند سال بعد از انقلاب بی سابقه بوده است، گفت: در سال گذشته یک هزار و 64 واحد مسکونی روستایی در خراسان رضوی مقاوم سازی شده است و مبلغ دو میلیارد و 142 میلیون ریال تسهیلات بابت ساخت حمام شخصی بهداشتی به روستاییان پرداخت گردیده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی گفت: 50 دفتر خدماتی با 45 تیپ نقشه روستایی در حال مقاوم سازی منازل روستایی در سطح استان خراسان رضوی فعال هستند.

مهدی هنرور فرماندار تایباد نیز گفت: امروز موضع گیری دولت نهم در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری که همان نگاه راهبردی امام (ره) در کشور و جهان اسلام است، می باشد.

وی از نگاه دولت نهم بعنوان یک راهبرد کاری انقلاب اسلامی یاد نمود و افزود: دولت خود را خادم مردم می داند و به این خدمت افتخار می کند.