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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۱۰

طرح واکسیناسیون دامی تب برفکی و آبله در کرمان آغاز شد

طرح واکسیناسیون دامی تب برفکی و آبله در کرمان آغاز شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی کرمان از آغاز طرح واکسناسیون دامی علیه تب برفکی و آبله در کرمان خبر داد.

غلامرضا زید آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای مرحله هجدهم واکسیناسیون دامهای استان کرمان در زمینه بیماری های تب برفکی گاو و آبله گوسفند و بز طرح واکسیناسیون این بیماری های از امروز در کرمان آغاز شد.

وی تصریح کرد: اجرای این واکسیناسیون به صورت مستمر می تواند گام موثری در راستای کنترل این بیماری ها و کاهش ضرر و زیان دامداران در استان باشد.

زید آبادی افزود: این طرح به مدت یک ماه در کرمان با همکاری بخش خصوصی اجرا می شود.

وی عنوان کرد: طرح واکسناسیون آبله گوسفند و بز نیز در قالب اولین مرحله از امروز انجام می شود که اولویت اجرای این مایه کوبی در کانونهای قبلی این بیماری خواهد بود.

کد مطلب 872380

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