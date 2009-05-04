طرح واکسیناسیون دامی تب برفکی و آبله در کرمان آغاز شد

غلامرضا زید آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای مرحله هجدهم واکسیناسیون دامهای استان کرمان در زمینه بیماری های تب برفکی گاو و آبله گوسفند و بز طرح واکسیناسیون این بیماری های از امروز در کرمان آغاز شد.

وی تصریح کرد: اجرای این واکسیناسیون به صورت مستمر می تواند گام موثری در راستای کنترل این بیماری ها و کاهش ضرر و زیان دامداران در استان باشد.

زید آبادی افزود: این طرح به مدت یک ماه در کرمان با همکاری بخش خصوصی اجرا می شود.

وی عنوان کرد: طرح واکسناسیون آبله گوسفند و بز نیز در قالب اولین مرحله از امروز انجام می شود که اولویت اجرای این مایه کوبی در کانونهای قبلی این بیماری خواهد بود.