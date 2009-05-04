الشارجه متحمل خسارت های قانونی خواهد شد/ پرسپولیس می تواند شکایت کند

به گزارش خبرنگار مهر، درپی کناره گیری تیم فوتبال الشارجه امارات از ادامه رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا، محمد منصور عظیم زاده رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال تبعات قانونی این تصمیم را برای باشگاه اماراتی را سنگین و جبران ناپذیر توصیف کرد.

عظیم زاده درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قوانین حاکم بر مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت : طبق ماده 29 بند C مسابقات لیگ قهرمانان آسیا چنانچه باشگاهی در جریان مسابقات از حضور در بازیها کناره گیری کند موظف است خسارت های AFC به عنوان متولی بازیها و هزینه های مالی به دیگر باشگاهها به لحاظ حقوقی، تجاری و همچنین شبکه های تلویزیونی و حمایت کننده های مالی را پرداخت کند.

وی تاکید کرد : میزان این خسارت ها توسط کمیته اجرایی AFC تعیین خواهد شد. ضمن اینکه تیم الشارجه از حضور در دور آتی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هم محروم خواهد بود و علاوه بر این کمک هایی که به صورت "سوبسید" از سوی AFC به این تیم اختصاص یافته باید به کنفدراسیون فوتبال آسیا عودت داده شود.

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال همچنین اظهار داشت: پرونده تیم الشارجه امارات برای اتخاذ تصمیمات متناسب در کمیته انضباطی AFC نیز به جریان خواهد افتاد.

عظیم زاده یادآور شد: مطابق قانون کمیته اجرایی AFC نیز به جز تصمیمات کمیته انضباطی این اختیار را دارد تا طبق بخش 7 بند C ماده 29 مقررات لیگ قهرمانان آسیا جرائم نقدی و غیر نقدی دیگری را برای باشگاه الشارجه در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه درخواست باشگاه الشارجه مورد موافقت AFC قرار گرفته و این تصمیم غیر قابل بازگشت خواهد بود، اظهار داشت: در نامه ای از سوی آلکس سوسی دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا به یوسف عبدالله دبیرکل فدراسیون فوتبال امارات ارسال شده ضمن موافقت با درخواست باشگاه الشارجه برای کناره گیری از لیگ قهرمانان آسیا، دبیرکل AFC تاکید کرده با این باشگاه مطابق قوانین لیگ قهرمانان آسیا رفتار خواهد شد.

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال تصریح کرد : رونوشت این نامه به فدراسیون های فوتبال عربستان ، امارات ، ایران و WFG (اسپانسر مسابقات) ارسال شده است.

عظیم زاده در پایان با بیان اینکه باشگاه پرسپولیس قانونا می تواند از باشگاه الشارجه ادعای خسارت کند ، یادآور شد: در صورتی که باشگاه پرسپولیس در این زمینه خواستار مطالبه خسارت است می بایست رسما درخواست خود را به فدراسیون فوتبال ارسال کند تا این درخواست به AFC منتقل شود.