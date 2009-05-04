مسئولان در ارائه آمارهای واقعی به مردم سهل انگاری نکنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دستغیب بعداز ظهر دوشنبه در جمع اساتید دانشکده علمی و کاربردی خانه کار و کارگر شیراز افزود: ارائه آمارهای دور از واقعیت و سهل انگاری در این خصوص خیانت به مردم و کشور محسوب می شود که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، تورم و بیکاری هیچ توجیه قابل قبولی ندارد ولی باید مردم را در جریان اتفاقات قرار داد.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران نیز بیان کرد: در شرایط کنونی پنج عامل بسیار مهم وضعیت کشور را تهدید می کند که از جمله آنها می توان به اقتصاد جهانی، عدم تزریق نقدینگی توسط بانکها، برخی مسائل جهانی، گرفتاری در بروکراسی و فقدان فرهنگ درست کار و مدیریت اشاره کرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع فقدان فرهنگ صحیح کار و مدیریت در جامعه بیان کرد: در کشور ما به رغم تاکیدات زیاد دین اسلام، حوزه کار و کارگر همچنان جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده که در این خصوص تمهیدات لازم باید اندیشیده شود.

دستغیب اضافه کرد: مدت زمان کار، بهره وری از نیروی انسانی و ماشین آلات در این کشور بسیار ضعیف است و متاسفانه در ایران محیط کاری محیط بهره وری محسوب نمی شود از این رو باید با برنامه ریزی درست و آموزش لازم در وضعیت کاری کشور تجدید نظرهای مورد نیاز صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به سال اصلاح الگوی مصرف نیز تاکید کرد: امسال باید شروع یک حرکت بزرگ در خصوص اصلاح الگوی مصرف باشد چراکه در کشور ما هدر دادن انرژی و منابع به اوج خود رسیده و در این راه نیز مدیران دولتی و افراد جامعه باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.