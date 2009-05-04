سید حسن خمینی از حضور مردم در مراسم ارتحال همسر امام قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به این شرح است:

درگذشت همسر مکرمه امام راحل عظیم الشان بانوی سرافراز و مادر انقلاب اسلامی علاوه بر آنکه مصیبتی دردناک به حساب می آمد اما فرصتی شد تا عمق ارادت و خلوص مردم عزیز و مسئولان شریف جمهوری اسلامی ایران به امام خمینی یکبار دیگر جلوه گر گردد.

اینجانب به حکم ادب و وظیفه اخلاقی لازم می دانم اکنون که چهلمین روز ارتحال ایشان را پشت سر گذاشته ایم از مردم بزرگوار ایران ، مراجع عظام تقلید به خصوص رهبری معظم انقلاب اسلامی که با حضور خویش در مراسم و اقامه نماز با شکوه برعظمت این جلسه افزودند و مسئولان محترم و شخصیت های ارزشمندی که با حضور خویش و یا با ارسال پیام ، تسلی بخش داغداران گردیدند، تشکر نموده و از همه دست اندرکاران مراسم و برادران عزیز در نهادهای تبلیغاتی و اجرایی نظام جمهوری اسلامی سپاسگزاری نمایم .

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

سید حسن خمینی