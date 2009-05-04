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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۵۷

با صدور پیامی؛

سید حسن خمینی از حضور مردم در مراسم ارتحال همسر امام قدردانی کرد

سید حسن خمینی از حضور مردم در مراسم ارتحال همسر امام قدردانی کرد

حجت الاسلام حاج سید حسن خمینی با انتشار پیامی از حضور باشکوه مردم عزیز و مسئولان شریف جمهوری اسلامی در برنامه های ارتحال همسر مکرمه حضرت امام خمینی (ره) تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  متن این پیام به این شرح است:

درگذشت همسر مکرمه امام راحل عظیم الشان بانوی سرافراز و مادر انقلاب اسلامی علاوه بر آنکه مصیبتی دردناک به حساب می آمد اما فرصتی شد تا عمق ارادت و خلوص مردم عزیز و مسئولان شریف جمهوری اسلامی ایران به امام خمینی یکبار دیگر جلوه گر گردد.

اینجانب به حکم ادب و وظیفه اخلاقی لازم می دانم اکنون که چهلمین روز ارتحال ایشان را پشت سر گذاشته ایم از مردم بزرگوار ایران ، مراجع عظام تقلید به خصوص رهبری معظم انقلاب اسلامی که با حضور خویش در مراسم و اقامه نماز با شکوه برعظمت این جلسه افزودند و مسئولان محترم و شخصیت های ارزشمندی که با حضور خویش و یا با ارسال پیام ، تسلی بخش داغداران گردیدند، تشکر نموده و از همه دست اندرکاران مراسم و برادران عزیز در نهادهای تبلیغاتی و اجرایی نظام جمهوری اسلامی سپاسگزاری نمایم .

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
سید حسن خمینی

کد مطلب 872385

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