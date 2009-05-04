تولید چسب زخمهای درخشان برای درمان سرطان پوست

به گزارش خبرگزاری مهر، این چسبهای نوری حاصل تلاش محققان شرکت انگلیسی پلیمرترونیک است در ساختار این چسبها از دیودهای نوری آلی استفاده شده است و محققان قصد دارند از این ابزار در درمانهای پلی دینامیک - شیوه درمانی که در آن داروهای حساس به نور مشابه کرم های بهداشتی بر روی پوست بیمار گرفته و تحت تابش نور قرمز قرار می گیرد، استفاده کنند.

پس از تابش نور قرمز در این شیوه درمانی، دارو به تدریج جذب پوست شده و تأثیرگذاری خود را بر روی تومورهای سرطانی آغاز می کند.

در حال حاضر به دلیل پر هزینه بودن استفاده از لیزر و یا تجهیزات نور قرمز این شیوه تنها در بیمارستانها مورد استفاده قرار می گیرد. اما به گفته محققان هر بیمار می تواند به واسطه چسبهای نوری در منزل به درمان خود اقدام کند.

چراغهای ال ای دی بر روی این چسبها در الگوهایی مربع شکل و منظم قرار گرفته اند و الگوی قرار گیری آنها با شکل تومور بیمار همخوانی خواهد داشت با تابش مستقیم نور قرمز از این چراغها بر روی نسوج سرطانی داروها فعال شده و درمان بیمار آغاز می شود.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، آزمایشها در محیط آزمایشگاهی نشان می دهند که این چسب نوری توانایی از بین بردن یک سری از سلولهای سرطانی را خواهد داشت محققان پس از مشاهده نتایج آزمایشها قصد دارند به زودی آزمایشهای انسانی آن را نیز آغاز کنند.