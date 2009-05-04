عقب نشینی اسرائیل از اراضی لبنان دستاورد ملی و عربی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه صادره از دفتر اطلاع رسانی نخست وزیری لبنان آمده است: هر گونه سخن گفتن از بها و اهداف سیاسی برای عقب نشینی از روستای غجر در چارچوب سیاست های معروف اسرائیل که هدف آن تفرقه افکنی و اختلاف میان لبنانی ها است صورت می گیرد.

در ادامه بیانیه آمده است: سخن گفتن اسرائیل در مورد عقب نشینی از شمال روستای غجر در این روزها به معنای این نیست که این رژیم از این منطقه عقب نشینی کرده است بلکه این روستا زمانی که نیروهای اسرائیلی بدون شرط و شروط آن را تخلیه نکنند، تحت اشغال است.

منابع خبری رژیم صهیونیستی اخیرا اعلام کردند که کابینه نتانیاهو که دیدگاه های افراطی در خصوص روند صلح خاورمیانه دارد احتمالاً با درخواست آمریکا درباره عقب نشینی از روستای غجر موافقت کرده و اعلام عقب نشینی خواهد کرد.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است: عقب نشینی اسرائیل از هر وجب از اراضی اشغالی لبنان یک دستاورد ملی و عربی به شمار می رود.

سنیوره با بیان این مطلب افزود: اسرائیل [تاکنون] به بهانه های مختلف و با هدف سرپوش گذاشتن بر نقض قطعنامه 1701 شورای امنیت با درخواست های لبنان برای عقب نشینی از غجر و دیگر مناطق اشغالی لبنان مخالفت کرده است.

بنا بر اعلام منابع رژیم صهیونیستی، انتظار می رود نتانیاهو در سفر 17 می به واشنگتن خروج از این روستا را اعلام کند.

به گفته این منابع، احتمالاً این عقب نشینی به بعد از انتخابات پارلمانی لبنان یعنی در اوایل ژوئن موکول خواهد شد.

منابع سیاسی در سرزمینهای اشغالی بر این باورند که به سبب انتخابات پارلمانی در لبنان فشار آمریکا در این باره بیشتر شده و این مسئله به دستور کار کابینه نتانیاهو تبدیل شده است.