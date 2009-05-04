رهبران مسلمان فیلیپین نسبت به توزیع قرآن تحریف‌ شده هشدار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این قرآن تقلبی و تحریف شده از سوی دو انتشارات واین پرس و امگا 2001 منتشر شده و اکنون این قرآن تحریف شده بازار خاورمیانه و کشورهای اسلامی را هدف گرفته است.

جبهه آزادی اسلامی فیلیپین اعلام کرد: قرآن پس از طی بیش از 1400 سال تحریف نشده باقی مانده و برخلاف انجیل هیچ نسخه دیگری هم ندارد، گرچه ترجمه های بسیاری از آن موجود است.

تمام ترجمه های قرآن دربرگیرنده 114 سوره است اما این قرآن تحریف شده که با نام "فرقان الحق" توزیع می شود دربرگیرنده 77 سوره است و به جای آن که هر سوره با بسم الله الرحمان رحم شروع شود با جمله ای طولانی تر آغاز شده که اعتقاد " تثلیث" مسیحیان را نیز دربرگرفته است.

فرقان الحق در 366 صفحه به زبانهای انگلیسی و عربی منتشر شده و براساس بیانیه جبهه آزادی اسلامی فیلیپین بسیاری از آیات و سوره های آن با اعتقادات اسلامی منافات دارد و آنطور که به نظر می رسد غربیها با دانش ناقصی که از عبارت ، واژه ها و تعالیم اسلامی دارند آن را به رشته تحریر در آورده اند.