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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۰۷

مدیریت شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران دولتی شد

مدیریت شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران دولتی شد

شیراز - خبرگزاری مهر: شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران پس از ماه ها کش و قوس و چالشهای فراوان در حوزه مدیریتی به بخش دولتی واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، طی چند ماه گذشته در پی بروز مشکلات در مدیریت بخش خصوصی این شرکت روند تولیدات کارخانه نیز به شدت افول کرد و طی چندین مرحله نیز کارگران کارخانه اخراج شدند.

شدت گرفتن مشکلات و عقب افتادن حقوق چندین ماهه کارگران کارخانه باعث شد که چندی پیش کارگران این شرکت تجمعی برپا کنند و از مسئولان بخواهند که هرچه سریعتر نسبت به تغییر مدیریت این شرکت اقدام کنند.

این مشکلات باعث شد که بزرگان مذهبی شهر نیز نسبت به وضعیت این کارخانه اظهار نگرانی کنند و نسبت به مدیریت بخش خصوصی آن انتقاد داشته باشند.

در ماههای اخیر احتمال تغییر مدیریت این کارخانه از بخش خصوصی به دولتی قوت گرفت که در نهایت در میان واکنشهای موافق و مخالف دولتی شدن این مجموعه در نهایت، مدیریت شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران به حوزه دولتی واگذار شد.

کد مطلب 872407

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