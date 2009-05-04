مشهد دومین مرکز آموزش کاهش بلایای طبیعی در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین باقری ظهر دوشنبه در حاشیه سمینار آموزشی کلانشهرهای جهان در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: متاسفانه یکی از غفلتهای آموزشی دنیا موضوع بلایای طبیعی است که این سمینار توانسته است در جهت رفع کردن این غفلت و توسعه کیفیت خدمات شهری گام بردارد.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: سیر صعودی حوادث در دنیا به مدیران ما حکم می کند که حوادث طبیعی را جز یکی از اولویت های عمده در دستور کار خود قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: در سال 2008 آماری بالغ بر 240 هزار کشته در دنیا به ثبت رسیده که این تعداد از خسارات 180 بیلیون دلاری خبر می دهد.

باقری با بیان اینکه اقدامات ناقص در مقابل حادثه از آن بلا می سازد، افزود: شبکه مترو پلیس که با حمایت سازمان ملل متحد شکل گرفته است رویکرد توسعه پایدار و بهبود کیفیت خدمات شهری محور اصلی آن قرار دارد و باید متذکر شد توجه به کاهش بلایای طبیعی جدای از این موضوع نیست.

وی در ادامه حوادث انسان ساخت مانند جنگ را مرتبط با زیرساخت های این سمینار دانست و تاکید کرد: تاثیر این نوع حوادث بی ارتباط با حوادث طبیعی نیست و امداد و نجات به عنوان یک عامل درونی در خروجی این سمینار نهفته است.

باقری اظهار داشت: امروز مشهد به عنوان دومین کلانشهر آموزش بلایای طبیعی در جهان یک افتخار بزرگ برای تاریخ ایران اسلامی به ثبت رساند که امیدواریم توسعه این گونه همایش های بین المللی و انتقال تجارب و اطلاعات فراملی یک عامل اساسی در رسیدن ایران به جایگاه افق 1404 تعبیر شود.