به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، "فوزی صلوخ" در واکنش به خبر رسانه های رژیم صهیونیستی مبنی بر تصمیم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم درباره عقب نشینی از بخش شمالی روستای غجر گفت : قطعنامه 1701 شورای امنیت صادره در 11 آگوست 2006، اسرائیل را به عقب نشینی فوری و بدون قید و شرط از این مناطق ملزم کرده است .



وی افزود: در نتیجه نمی پذیریم که دشمن برای احتمال انجام چنین اقدامی بر ما منت نهد، زیرا مدت سه سال است که از اجرای این قطعنامه طفره می رود و در برابر دیدگان نیروهای یونیفل (نیروهای بین المللی مستقر در جنوب لبنان) به تمام پیشنهادها برای حل این مسئله بی اعتنایی نشان داده است و علاوه بر آن به اشغال مزارع شبعا و تپه های کفرشوبا ادامه می دهد و حاکمیت لبنان را نیز هر روز نقض می کند بنابراین احترام اسرائیل به قطعنامه های بین المللی وظیفه قانونی این رژیم است و نباید در این زمینه بر لبنان منت نهد یا در خدمت به اهداف شناخته شده خود به این کشور صدقه دهد.



منابع خبری رژیم صهیونیستی اخیرا اعلام کردند که کابینه نتانیاهو که دیدگاه های افراطی در خصوص روند صلح خاورمیانه دارد احتمالاً با درخواست آمریکا درباره عقب نشینی از روستای غجر موافقت کرده و اعلام عقب نشینی خواهد کرد.