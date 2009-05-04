به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس یادداشت تفاهم مذکور که به امضای سید محمد علی شهیدی معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان و دکتر سید محمد حسینی قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس دانشگاه پیام نور رسید، طرفین به منظور فراهم کردن زمینه مساعدت برای تقویت هویت ایرانیان خارج از کشور، گسترش فعالیت های علمی و فرهنگی دانشگاه مذکور، جذب دانشجو، تبادل استاد و دانشجو با دانشگاههای مختلف خارجی و آموزش زبان و ادبیات فارسی، تحصیل خانواده های ماموران دولت در خارج از کشور، انتقال دانشجویان از خارج به داخل، برخورداری از فرصت ها و پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی همکاری خواهند داشت.

دو طرف در حاشیه آئین امضای یادداشت تفاهم مذکور، ضمن ابراز خشنودی از چنین ابتکاری، با تاکید بر اهمیت همکاری ها و هماهنگی های این چنینی، نسبت به نتایج مفید و ارزشمند آن اظهار امیدواری کردند.

طبق این توافق یک کمیته اجرایی از دو طرف مسئولیت پیگیری و اجرایی نمودن توافقات را بر عهده خواهد داشت.